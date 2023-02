Bologna, furto al supermercato da 5 euro: finisce in carcere dopo 17 anni

L'uomo aveva commesso il furto 17 anni fa

Bologna, 9 febbraio 2023 – Due mesi di carcere per un furto di alimentari al supermercato di 5,20 euro, commesso 17 anni fa.

L’uomo, un cinquantacinquenne, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Bologna che hanno eseguito l’ordine di carcerazione.

Il furto era avvenuto a novembre del 2006 in un penny market di Firenze. In quella circostanza il ladruncolo era stato denunciato per furto aggravato.

In questi anni il procedimento a suo carico è andato avanti e la condanna è diventata definitiva: probabilmente nessuno, né l’interessato, né il suo avvocato, si è ricordato di fare applicare la pena sospesa.