Bologna, Gennaro Ursomanno morto nell’incidente in viale Togliatti

Bologna, 4 novembre 2023 – Schianto mortale ieri sera, intorno alle 19.30, in viale Palmiro Togliatti all’intersezione con la rotonda Luciano Romagnoli, a Bologna.

Lo scontro, sul quale sono ora a lavoro gli agenti della polizia municipale per fare chiarezza sulla dinamica, è avvenuto tra un’auto e uno scooter.

A perdere la vita è il motociclista Gennaro Ursomanno, 50 anni, che era stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportare.

L’altra persona coinvolta, una donna di 46 anni, non è fortunatamente rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale in codice di minima gravità.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima a bordo del suo scooter stava percorrendo viale Togliatti quando, per cause ancora al vaglio della municipale, ha tamponato la macchina della quarantaseienne, ferma circa 200 metri prima della rotonda a causa del traffico.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte.