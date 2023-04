Giampaolo Amato Bologna, oggi l’udienza al Riesame. La difesa chiede la scarcerazione

Bologna, 21 aprile 2023 - Oggi Giampaolo Amato affronterà l’udienza davanti al tribunale del Riesame in cui si discuterà della sua libertà. Nello specifico, della sostituzione della misura cautelare del carcere con una più lieve, per esempio i domiciliari. La richiesta è stata presentata la scorsa settimana dagli avvocati Gianluigi Lebro e Cesarina Mitaritonna, difensori del medico di 64 anni accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata, 62, la notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021.

L’oculista ed ex medico della Virtus Pallacanestro è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione del giudice Claudio Paris dopo la richiesta della Procura, l’8 aprile scorso, il sabato prima di Pasqua. Da allora si trova al carcere della Dozza.

A quanto si apprende, questa mattina l’indagato – che per l’accusa ha ucciso la moglie somministrandole un cocktail letale di farmaci, cioè delle benzodiazepine e un anestetico ospedaliero che avrebbe sottratto in uno dei nosocomi dell’Ausl in cui lavorava, e anche di questi reati deve rispondere – non si presenterà di persona in aula. Poi, con tutta probabilità, il giudice non prenderà la propria decisione in giornata, ma si riserverà di decidere se scarcerare o meno il detenuto nei prossimi giorni.

Isabella Linsalata con una delle amiche del cuore

La misura di custodia cautelare in carcere era stata ritenuta necessaria dal giudice per le indagini preliminari Paris per il rischio non tanto di una fuga dell’indagato (che sa di esserlo, si ricorda, dai primi di marzo del 2022 e quindi avrebbe avuto tutto il tempo di scappare se avesse voluto farlo), quanto per il pericolo che contaminasse le prove, dato che il quadro si basa in gran parte sulle numerose testimonianze di suoi familiari o comunque di persone a lui vicine, che l’uomo potrebbe influenzare, per esempio i due figli, e soprattutto per il pericolo che possa commettere un ulteriore gesto violento, questa volta nei confronti dell’amante, che lo ha lasciato dopo avere scoperto dell’inchiesta a suo carico. Scatenando le ire dell’uomo, che le aveva mandato messaggi e fatto telefonate dai toni aggressivi, tanto da farle valutare l’ipotesi di denunciarlo ai carabinieri. Ipotesi poi scartata per non peggiorare ulteriormente la sua posizione, data l’inchiesta in corso, appunto. L’amante, sfogandosi al telefono con lui, ha fatto anche riferimento ad aggressioni fisiche da parte dell’uomo.

Il quale è indagato, infine, pure per la morte della suocera Giulia Tateo, deceduta 22 giorni prima della figlia e che viveva nell’appartamento adiacente, in via Bianconi.