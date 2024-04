Una domenica di sole e i Giardini Margherita diventano una discarica a cielo aperto

Bologna, 8 aprile 2024 - Bidoni che strabordano, rifiuti abbandonati sul prato o sui marciapiedi e una distesa di bottiglie di vetro per terra. È bastata una domenica di sole e di caldo per aggregare centinaia di cittadini e di giovani ai Giardini Margherita, location perfetta per un picnic all’aria aperta. Peccato, però, che lo scenario, stamattina, è tutto tranne che divertente.

Tra cartacce, scarti, bottiglie e plastica, i piccoli cestini non riescono a contenere la grande quantità di rifiuti, che vengono abbandonati inevitabilmente sul prato o per terra, al fianco dei raccoglitori. Una condizione che lascia i ‘Gardens’ nella sporcizia e abbandonati a sé stessi.