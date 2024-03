I giocatori del Bologna Fc in visita dai bambini del Bellaria: applausi, abbracci e peluche

Bologna, 29 marzo 2024 - Una giornata di festa nella struttura di Bimbo Tu all’Ospedale Bellaria, dove a fare visita ai piccoli pazienti ricoverati sono arrivati i giocatori del Bologna calcio.

Un regalo immenso, proprio sotto Pasqua, per i bambini, che hanno accolto a braccia aperte Lorenzo De Silvestri, Giovanni Fabbian, Joshua Zirkzee e Stefan Posch. I loro idoli in carne e ossa hanno consegnato i peluche dell’iniziativa ‘Bologna tifa per i bambini’, firmando anche autografi e cartoncini.

Bimbo Tu: i giocatori del Bologna in visita al Bellaria

Dopo la tappa al Bellaria, i calciatori si sono diretti verso Pass, la struttura d’accoglienza di Bimbo Tu a San Lazzaro, dove hanno incontrato i piccoli ospiti e le loro famiglie. Anche qui la gioia è incontenibile: applausi, abbracci e saluti per i giocatori della squadra. Poi, tutti insieme, una grande merenda pasquale. Un regalo, questo, che arriva dopo la visita a sorpresa di Cesare Cremonini a Casteldebole.

Bologna calcio e Bimbo Tu

Al pomeriggio di festa ha anche preso parte il vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Valentino Di Pisa, e una delegazione dell’Ascom di San Lazzaro di Savena, dove PASS e Bimbo Tu hanno la sede.

"Oggi è una grandissima giornata”, commenta Cora Querzè, direttrice generale di Bimbo Tu. “Uno dei grandi regali che il Bologna calcio ci fa da tempo. Siamo molto grati di questa relazione piena d’affetto. Oggi i peluche dell’iniziativa ‘Bologna tifa per i bambini’ sono stati i protagonisti insieme ai bimbi che sono qui in ospedale. Sono stati proprio i giocatori del Bologna che li hanno consegnati. L’iniziativa è al suo quarto anno e vede protagonisti tutti coloro che hanno piacere di donare un peluche ai bimbi”.