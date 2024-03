Cesare Cremonini e il regalo di compleanno del Bologna: “Felice come un bambino”

Bologna, 28 marzo 2024 – Un ospite speciale in visita a Casteldebole (video). Questa mattina Cesare Cremonini ha fatto visita al centro tecnico rossoblù, incontrando i calciatori e ricevendo un regalo speciale, la maglia del Bologna.

Cesare Cremonini incontra i giocatori del Bologna a Casteldebole (foto da Instagram)

Il cantante ha compiuto infatti ieri 44 anni e non c’era modo migliore di festeggiare che avere la maglietta della propria squadra del cuore ricevuta direttamente da Joshua Zirkzee in persona. "Regali di compleanno speciali. Felice ‘come un bambino’. Anzi, come un ‘cinno’. Grazie di cuore a tutto il Bologna Fc”, il pensiero sul suo profilo Instagram mentre guarda estasiato la maglia di Joshua, autografata dallo stesso attaccante. Ma c’è spazio anche per ringraziare Orsolini, Calafiori e Ferguson, che Cremonini definisce “Ragazzi fantastici”.

Il tifo di Cesare

Un dono che testimonia l’attaccamento del cantautore al Bologna: in questa stagione incredibile dei rossoblù, che sta facendo sognare una città intera la musichetta della Champions, Cremonini è tra i primi sostenitori del lavoro di Thiago. “Grazie della gioia che ci stai donando”, aveva postato Cesare sui social poche settimane fa, con una foto abbracciato a Motta. E’ il perfetto esempio di un’atmosfera magica che si respira sotto le Due Torri.