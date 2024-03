Cesare Cremonini compie 44 anni: da 50 special al nuovo album fino all’amore per il Bologna

Bologna, 27 marzo 2024 - Cesare Cremonini compie 44 anni. Il cantautore nasceva infatti il 27 marzo 1980 a Bologna, città alla quale è legatissimo e nella quale vive ancora oggi, nonostante un successo mondiale (l'ultima notizia è il flash mob realizzato a New York, con migliaia di persone radunate a Times Square a cantare 'La nuova stella di Brodway').

Il compleanno, Cesare, lo festeggia a pochi giorni dall'annuncio del suo nuovo album, in fase di registrazione a Londra in queste settimane, nei British Grove Studios di Mark Knopfler e al fianco di Mike Garson, leggendario pianista di David Bowie.

I grandi successi

Venticinque di questi quarantaquattro anni Cremonini li ha trascorsi insieme al suo grande amore, la musica: era poco più che adolescente quando scrisse la storica 50 special, tra le sue canzoni più famose entrate nell'immaginario collettivo che ha fatto scoprire all'Italia "quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi" (anche se in realtà faceva ancora parte del gruppo Lunapop).

Poi la scelta di intraprendere il percorso da solista, nel 2002: tra le hit più amate Marmellata #25, Latin Lover, Vieni a vedere perché. Una carriera artistica lunghissima, in grado di abbracciare e far appassionare più generazioni, grazie a un talento poliedrico e un fascino inconfondibile.

Gli ultimi album

Dopo i grandi successi dei primi anni 2000, Cremonini cavalca l'onda del successo anche nel 2012, quando escono canzoni come Il comico (Sai che Risate) e I Love You (estratte dall'album La teoria dei colori).

Nel biennio 2014-2016 è invece il turno degli album Logico e Più che logico, a cui segue anche un tour di successo per Cesare. Sono gli anni di GreyGoose, Buon viaggio (Share the love) e Lost in the weekend, balzate rapidamente in cima a tutte le classifiche.

Qualche mese dopo esce invece Possibili scenari, da cui sono estratti Nessuno vuole essere Robin e Poetica.

L’amore per il Bologna

Già, Poetica, la canzone che risuona nelle orecchie dei tifosi rossoblù al termine delle gare vinte al Dall'Ara. "Questa sera, sei bellissima", canta Cesare nelle casse dello stadio: è la colonna sonora del Bologna di Thiago Motta, insieme al 'L’anno che verrà’ di Lucio Dalla.

Lo stesso Motta è stato celebrato da Cesare Cremonini sotto ai portici di Bologna dopo la vittoria in trasferta contro l'Empoli: "Grazie per la gioia che ci stai donando", il messaggio del cantante sui social nella foto che lo ritrae abbracciato all'allenatore rossoblù.

Un giorno da direttore del Carlino

Oltre alla musica, una parentesi anche come attore del cinema per Pupi Avanti ne 'Il cuore grande delle ragazze' e addirittura un giorno da direttore del Resto del Carlino: nel marzo del 2015, infatti, prese le redini del nostro giornale per 24 ore nell'anniversario dei 130 anni del quotidiano.

L’aiuto per la Garisenda

In attesa di risentirlo e rivederlo dal vivo, il cantante bolognese ha dimostrato ancora una volta nell’ultimo anno il suo legame con Bologna, facendo da testimonial alla raccolta fondi per la Garisenda malata insieme a Gianni Morandi, con il quale condivide anche la passione per il tifo rossoblù allo stadio. Intanto, auguri Cesare.