Giorgia Meloni mercoledì farà tappa a Bologna

Bologna, 15 gennaio 2024 – Giorgia Meloni sarà a Bologna mercoledì 17 gennaio. Infatti, la presidente del Consiglio è attesa dopodomani nella sede della Regione Emilia-Romagna per la firma dell'accordo sui fondi di sviluppo e coesione, prima di trasferirsi a Forlì dove incontrerà Ursula Von Der Leyen.

Ma la tappa bolognese si tinge già di polemica ad opera del comitato contro la bretella Campogalliano-Sassuolo. Gli attivisti terranno infatti un presidio e una conferenza stampa sotto le torri di viale Aldo Moro, con l'adesione della rete per l'emergenza climatica e ambientale, di Legambiente Emilia Romagna e Aria Modena: l'obiettivo è "dire no al 'patto d'asfalto' stipulato il 29 dicembre dal vicepremier Salvini e dal presidente regionale Bonaccini" per sbloccare appunto la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana.