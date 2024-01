Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Forlì: incontro su alluvione e Pnrr

Forlì, 14 gennaio 2024 – La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen insieme per parlare di Pnrr e alluvione, in una delle città-simbolo del disastro dello scorso maggio: Forlì. Le due donne ai massimi vertici dell’Italia e dell’Europa arriveranno in Romagna mercoledì, in tarda mattinata, per un appuntamento previsto nel salone comunale. Giorgia Meloni sarà in terra emiliana fin dalla mattina, per firmare in Regione l’accordo per lo sviluppo e la coesione, poi alla fiera Marca di Bologna. Quindi, il trasferimento a Forlì, dove il capo del governo italiano incontrerà Ursula von der Leyen: si parlerà di oltre un miliardo di euro di fondi europei destinati alla Romagna.

Meloni, von der Leyen e Bonaccini insieme dopo il sopralluogo sui luoghi dell’alluvione. Era il 25 maggio

Per entrambe, è un ritorno nella terra dell’alluvione. Giorgia Meloni era arrivata già pochi giorni dopo il disastro: la visita in un’azienda agricola di Forlì, poi la sosta a Ghibullo, frazione del Comune di Ravenna allagato dal fiume Ronco, a tu per tu con gli alluvionati; infine il vertice con le istituzioni in Prefettura a Ravenna. Mentre Ursula von der Leyen era stata accolta a Cesena a fine maggio: molti ricordano quando si espresse in dialetto con lo slogan che caratterizzava quei giorni terribili. ‘Tin bota’, "tieni botta", tieni duro, resisti: una frase rivolta idealmente a ogni romagnolo.

Quella era la fase dell’emergenza, adesso c’è quella della ricostruzione, con le risorse stanziate da Governo e Unione europea, le istituzioni protagoniste dell’incontro di mercoledì. La notizia è stata confermata solo ieri mattina e l’organizzazione è ancora in corso: stando a quanto trapela, l’incontro non sarà aperto al pubblico. Con Giorgia Meloni ci saranno Raffaele Fitto, ministro con delega al Pnrr, e il viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami; presente anche il governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini.