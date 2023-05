Diretta alluvione in Romagna 21 maggio 2023: arriva Meloni. Oltre 36mila sfollati, per salvare Ravenna si spinge l’acqua verso il Po. Elicottero caduto: aperte due inchieste

La strada statale 16 Adriatica è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 171,000 e il km 173,000, a Cervia in provincia di Ravenna. La chiusura del tratto stradale è prevista fino alla 6 di domani mattina, lunedì 22 maggio

“Non si gioca con la vita. Chi sbaglia deve pagare. Vale per i cittadini, deve valere anche per chi ha responsabilità nel governo del territorio”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile

8:45

La premier Meloni diretta nelle zone alluvionate