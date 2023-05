Scuole chiuse 22 maggio, ecco dove in Emilia Romagna

Bologna, 21 maggio 2023 – Dopo il disastro si torna piano piano in classe. Ma non in tutta l’area colpita dal maltempo (segui la diretta di oggi). Persistono infatti alcune eccezioni, in particolare nel Ravennate, zona tra le più colpite, soprattutto dagli allagamenti: domani (lunedì 22 maggio, niente lezioni), ed è stata emessa anche una nuova allerta rossa.

Scuole chiuse a Ravenna

Lo annuncia il Comune: “Completata la ricognizione sugli edifici, tutti sicuri. Attività didattica sospesa domani, lunedì 22 maggio, per l’organizzazione necessaria alla ripresa”.

“Ora – prosegue l’Amministrazione -, è comprensibilmente necessaria una approfondita e capillare verifica organizzativa, per disporre la ripresa di tutte le attività complementari e connesse alla didattica”.

Pertanto, come informa il Comune, l’attività didattica sarà “sospesa nella giornata di domani, lunedì 22 maggio, nella quale verranno forniti aggiornamenti per quanto riguarda la giornata di martedì 23”.

Palestre e centri di aggregazione

Sono quindi sospese le attività dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale.

Chiusi i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali.

Confermata anche la chiusura di palestre, centri sportivi e cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

Faenza

Scuole chiuse fino al 22 maggio compreso a Faenza e in tutti gli altri cinque Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo). Allo stesso tempo sono stati sospesi i mercati ambulanti, le attività sportive, culturali e sociali, gli eventi pubblici.

Forlì, scuole riaperte (a parte qualche eccezione)

Le uniche scuole che non riapriranno a Forlì sono:

Ic9: Plesso ‘D. Raggi’ di Roncadello, Pl. ‘Vallicelli’, Pl. ‘Fiorini’, Pl. ‘Pettirosso’ di Villafranca, Pl. ‘Aeroplano’ di San Martino in Villafranca.

Istituto professionale di agraria Ruffilli, sede di Roncadello.

Ic5 : - Scuola dell'Infanzia "M. Aloidi"

- Scuola dell'Infanzia "Le Api"

- Scuola Primaria "P. Squadrani"

- Scuola Primaria "L. Tempesta"

- Scuola Secondaria di primo grado "G. Mercuriale"

- Il nido d’infanzia comunale “Aquilone”, Via A. Pasini, 7 - Q.re Cava

- Scuola dell'infanzia paritaria comunale “Quadrifoglio”, Via Acerreta n 25 - Q.re Cava

Le classi della scuola Maroncelli che si trovano in via Lunga al seminario verranno trasferire in sede centrale alla Dante Alighieri.

Imola

A Imola le scuole riapriranno domani, lunedì 22 maggio, scuole che erano rimaste chiuse ininterrottamente dal giorno dell’alluvione.

Bologna

Scuole aperte a Bologna, salvo decisioni dell'ultimo minuto. Stessa cosa per il resto della città metropolitana di Bologna, escludendo qualche caso isolato che potrebbe verificarsi nelle località più colpite.