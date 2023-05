Live alluvione 22 maggio 2023: la Romagna prova a risorgere e spala fango. Meloni: “Arriveranno i fondi, ma non dal Pnrr”. Calano gli sfollati

Ravenna, 22 maggio 2023 – Il giorno dopo la visita della premier Giorgia Meloni nelle zone più colpite tra i volontari e nell’azienda alluvionata, la Romagna prova a trovare la strada per ricominciare: spalano i volontari, cantando Romagna Mia: spalano a volte in compagnia di vip, come Nek che – divisa della Protezione civile addosso – imbraccia la pala e porta il sorriso in giorni difficili. O come Giovanni Cricca che lancia l’appello: “Venite, c’è bisogno di tutti” a Rimini. Ma c’è bisogno di una sorta di Piano Marshall: la ricostruzione , dopo la prima fase emergenziale, richiederà tanti step e tanti fondi. E il primo gradino passa per la nomina di un commissario straordinario per ricostruzione, come avvenne per il terremoto del 2012: è la richiesta che il governatore Bonaccini (video) porterà domani a Roma, nel giorno del Consiglio dei Ministri straordinario.

Non solo case e imprese: l’alluvione ha mozzato le infrastrutture della regione. Anche alcune le linee ferroviarie della Romagna sono interrotte e non ci sono ancora nemmeno i tempi stimati per il ripristino. Oggi è ancora allerta meteo rossa, ma la pioggia concede finalmente una tregua.