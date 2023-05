Romagna mia: concerto per gli alluvionati 5 agosto a Imola. Appello agli artisti e ai campioni dello sport

Imola, 22 maggio 2023 – Un grande concerto a sostegno degli alluvionati dell’Emilia Romagna. Si vociferava da qualche giorno ed ora è ufficiale. ‘Romagna mia’ è il grande evento che si terrà il prossimo 5 agosto a Imola, all’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Laura Pausini è la prima a rispondere alla ‘chiamata’ dei sindaci dei territori colpiti dall’emergenza, che lanciano un appello accorato ad artisti e campioni del mondo sportivo, non solo italiani.

A darne l’annuncio è la cantante di Solarolo, che ha già fatto sapere di volere devolvere l’incasso dei concerti a quello che è la sua gente. Il suo popolo martoriato dall’alluvione.

"La mia Romagna chiama. Io Ci Sono. Vi Aspetto”., ha scritto poco dopo le 14. Seguita dalla traduzione in spagnolo, inglese e francese.

Una catastrofe di dimensioni inimmaginabili ha colpito l’#EmiliaRomagna. L’alluvione e le frane hanno causato vittime e sfollati, distrutto e isolato paesi, stravolto per sempre i nostri territori. Siamo stati colpiti al cuore, ma non per questo ci siamo arresi.

L’appello dei sindaci

I sindaci lanciano l’appello e gli artisti rispondono. "Lo spirito di resilienza che è tipico della nostra terra, insieme alla tenacia della popolazione in difficoltà che sta lottando, ci spinge a promuovere un evento di solidarietà, che unisca la musica e il motorsport, a sostegno della #Romagna e di tutte le zone colpite dalla terribile alluvione”, si legge nel messaggio firmato da 5 sindaci: Michele de Pascale - Provincia Ravenna, Marco Panieri - Circondario Imolese, Matteo Lepore - Citta Metro Bologna, Enzo Lattuca - Provincia Forlì-Cesena, Jamil Sadegholvaad - Provincia Rimini.

“Il nostro appello, dal cuore, è che grandi artisti, campioni del motorsport e non solo, della nostra Regione e tutti coloro che amano la Romagna nel mondo, aderiscano a questo grande evento solidale di ripartenza e resilienza”.