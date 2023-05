Nek con i volontari dell’alluvione a Forlì: pala e canzoni. Video

Forlì, 21 maggio 2023 - Badile in mano e umore alto, anche Nek (video) ha preso parte come volontario alle operazioni di pulizia in seguito dell'alluvione che ha colpito la Romagna insieme alle migliaia di persone che, in queste ore, hanno prestato le loro forze a chi ha più bisogno di aiuto.

Il famoso cantante emiliano ha preso la vanga in mano, ma sono stati tanti i vip che in questi giorni hanno speso faccia e parole per gli alluvionati: da Laura Pausini a Gianni Morandi, da Gene Gnocchi a Jovanotti.

Il cantante sassolese si è unito ai gruppi in azione a Villanova e ha contribuito non solo materialmente, ma anche sollevando lo spirito di quanti si stavano spendendo per la causa: nelle stories che ha pubblicato sui social, infatti, si vede il momento in cui i volontari si uniscono all'artista sulle note di Laura non c'è, il suo successo più iconico, in un momento conviviale che, senz'altro, ha alleviato la fatica.