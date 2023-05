I genitori di Laura Pausini spalano il fango a Solarolo dopo l’alluvione

Ravenna, 19 maggio 2023 – L’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, ha colpito da vicino anche Laura Pausini. Solarolo, dove la cantante è nata e cresciuta, mercoledì 17 maggio è stata travolta dall’acqua dei fiumi esondati. Al paese in provincia di Ravenna Laura è legata particolarmente: lì ha la sua casa, i suoi affetti, le amicizie di una vita e il fan club, lì si è sposata a sorpresa il 29 marzo. Questa mattina, sono stati i suoi genitori a scendere in strada per ripulire dal fango tutto ciò che è stato sommerso in questi giorni di devastazione.

Laura Pausini e i suoi genitori che spalano il fango a Solarolo

Il giorno prima dell'alluvione, Laura Pausini aveva festeggiato il suo compleanno: una torta con 49 candeline e tanti sorrisi insieme al suo team erano state le immagine pubblicate per l’occasione suoi social. L’umore al risveglio il mattino seguente era di tutt’altro genere, spazio alla preoccupazione e all’angoscia per le notizie che arrivavano dal sua paese e dalla sua famiglia.

“Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case – il suo messaggio postato sui canali social – Stiamo uniti anche da lontano. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti”.

Oggi la cantante romagnola ha aggiornato i suoi fan sull’emergenza che ha colpito la sua terra pubblicando un’altra foto: i suoi genitori armati di stivali e scopa impegnati a ripulire dal fango. “Mamma e babbo l’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”, è stata la didascalia postata da Laura. Gianna, 75 anni, e Fabrizio Pausini, 78 anni, si sono rimboccati le maniche e non appena è stato possibile sono andati a ripulire il fan club di Solarolo dedicato alla celebre figlia. Un gesto compiuto da tantissimi volontari che in questi giorni stanno scendono in strada per spalare il fango nella regione devastata dalle alluvioni.

Dopo aver mostrato online ai fan il video di Solarolo allagata e del fan club invaso dall’acqua e fango, Laura ha assicurato che terrà tutti aggiornati “anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie”.

Un raduno molto atteso che è in programma il 17 giugno allo stadio comunale di Solarolo a cui seguirà il giorno successivo un concerto dedicato ai suoi concittadini per festeggiare insieme i 30 anni di carriera della star romagnola.