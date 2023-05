Alluvione, Gianni Morandi su Instagram: "Chi vive in Emilia Romagna ha un carattere forte"

Bologna, 19 maggio - “In questi giorni abbiamo visto video e fotografie terribili, che ritraevano il dramma di quello che accadeva nella nostra regione. C’è tanta preoccupazione, ma una cosa è certa: gli emiliano-romagnoli hanno un grande carattere e si sono già messi al lavoro”.

È Gianni Morandi a riavvolgere il nastro degli ultimi giorni, segnati dal colpo inferto dall’emergenza alluvionale, in una diretta Instagram registrata da casa di sua sorella Nadia: collegati insieme a lui, per parlare dell’emergenza, anche i figli Marianna e Marco.

“Si stanno muovendo molti artisti e organizzatori con l’obiettivo di dare un contributo – comunica il cantante bolognese –: ho sentito già diverse adesioni da parte di chi si è fin da subito dichiarato disponibile. Certo, bisognerà pensare allo spazio per mettere in piedi l’iniziativa: qualcuno addirittura pensava a Campovolo, o comunque un altro posto simile”.

A ogni modo, “qui tutti parlano della nostra terra, l’Emilia-Romagna – continua Morandi – e da come ho potuto vedere, sono tanti i giovani e non solo che si sono già messi al lavoro”. La determinazione di un popolo che vuole rialzarsi è stata infatti sottolineata anche dalla figlia Marianna: “La forza dell’acqua è micidiale. Abbiamo a lungo parlato di una siccità troppo pesante da sopportare e ora guardate come la situazione si è rivoluzionata: tutti i raccolti sono andati persi, oltre alle case e alle aziende – aggiunge -. Ma allo stesso tempo, le persone sono già in strada e come ho visto dai numerosi video, anche tanti giovani lavorano insieme: immagini che mi sono arrivate dritte al cuore”.

Durante la diretta, seguita da oltre duemila persone, non sono mancati centinaia e centinaia di messaggi da parte dei fans del cantante, che inviavano messaggi di forza a tutti coloro che sono stati colpiti dalla drammatica alluvione. “Dai fiumi che esondano fino alle strade e ai ponti che crollano – aggiunge Marco Morandi, figlio del cantautore -: le immagini che abbiamo visto sono terribili e ci sono ancora adesso tante persone bloccate. Pensavamo che i ragazzi fossero troppo attaccati agli schermi, invece anche i più giovani, come hanno dimostrato, sono capaci di prendere una vanga in mano e aiutare”. Soltanto poche ore prima della diretta, il cantautore bolognese aveva inoltre pubblicato sulla sua pagina Instagram un post dedicato alla sua terra: “Forza Bologna, forza Romagna, forza Emilia-Romagna: noi possiamo cadere, ma ci rialzeremo più forti di prima. Noi non molliamo mai”.