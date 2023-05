“Gianni Morandi ha la casa allagata”, Fiorello scherza a Viva Rai 2. L’Eterno ragazzo: “Non ancora”

Bologna, 3 maggio 2023 – "Questo doveva essere il momento di Gianni Morandi, ma senza Gianni Morandi non facciamo il pezzo?". Secondo Fiorello, in onda questa mattina con il suo Viva Rai 2, il cantante bolognese "non è negli studi di Roma perché ha la casa allagata". La battuta è diventata virale sul web per l'sos maltempo nel bolognese.

La situazione meteo, infatti, è critica in tutta la regione a causa della pioggia ininterrotta delle ultime ore che ha causato allagamenti, frane, chiusure di ponti e strade e viabilità in tilt.

Fiorello ha quindi ingaggiato una controfigura per il suo programma, un Gianni Morandi "finto", che alla fine dell'esibizione ha ribadito: "Sono molto contento di essere qui, anche se ho la casa allagata, non potevo mancare".

Dopo le prime ore di leggero allarmismo, i dubbi dei fan sulla battuta del conduttore si sono smontati. Lo stesso Morandi ha pubblicato il video di un balletto sulle sue pagine social, girato proprio nel cortile di casa, con la descrizione "in un'altra vita sono stato un ballerino di successo".