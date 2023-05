Maltempo a Bologna oggi, altri evacuati a Medicina. Domani la visita di Salvini: diretta

Bologna, 19 maggio 2023 – Solo un giorno di presunta tregua. Il cielo oggi si è rifatto grigio ed è di nuovo maltempo. Mentre il ministro Matteo Salvini annuncia la sua visita a Bologna prevista per domani pomeriggio, non c’è pace per la Bassa, in particolare per la zona di Medicina, dove il livello dell’acqua – alimentato anche dalla pioggia delle ultime ore – sembra non volersi abbassare. Così, mentre tra il fango si prova a ripartire, la pioggia torna a colpire i nostri territori, e le frane preoccupano, soprattutto in Appennino, dove si va verso la riapertura di un tratto di A1 dismesso per aggirare le strade pericolose.

Residenti evacuati a Portonovo

C’è già chi è costretto a uscire di casa, sono in corso evacuazioni di zone abitate nella frazione di Portonovo. Mentre a Sant’Antonio di Medicina tanti i piani terra delle case che restano allagati, la situazione è in continua evoluzione.

Salvini: “Presto a Bologna”

Il vice premier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con "la massima attenzione" l'emergenza in Emilia-Romagna ed è in continuo contatto anche con gli amministratori locali a partire dal governatore Stefano Bonaccini. Salvini sta valutando di essere al più presto a

Bologna per un punto sulla situazione trasporti e infrastrutture. Così una nota del Mit.

Priolo: “Preoccupazioni per le frane in collina”

Sulla scorta delle previsioni metereologiche “qualche preoccupazione permane nella fascia pede-collinare – dice la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo -, anche con queste piccole precipitazioni, perché noi abbiamo movimenti franosi costanti e quindi ci sarà una evoluzione di questo quadro nei 48 comuni (della regione) che hanno avuto più di 250 frane. Detto questo siamo già all'opera per supportare tutti i Comuni e la popolazione nel ripristino pere il ritorno alla normalità. Stiamo organizzando 14 squadre delle colonne mobili della Protezione Civile che possano intervenire sui comuni per aiutarli”. In particolare, “3 andranno nel Bolognese”.

Le strade chiuse e quelle riaperte in provincia

Sono chiuse:

SP6 “Zenzalino” chiusa da Budrio per crollo del ponte del fiume Idice

SP7 “Valle dell’Idice” in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in Comune di Monterenzio

SP15 “Bordona” lavori in corso su tutto il percorso

SP21 “Sillaro” chiusa da località Belvedere km 32 in Comune di Castel del Rio verso Firenze

SP22 Valle dell'Idice - SS 65 dal km 2+000 (Quinzano) al km 6+700 (Loiano) in Comune di Loiano

SP29/1 “Sant'Antonio” chiusa al km 13+000 (loc. Sant’Antonio)

SP33 “Casolana” chiusa al km 1+500 per frane e al km 3+600 per crollo

SP34 “Gesso” chiusa in molti tratti e al km 9+500 nel comune di Fontanelice

SP36 “Val di Zena” al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena

SP37 “Ganzole” chiusa km 2 loc. Pieve del Pino

SP50 “Sant’Antonio” dal km 4+000 fino a località Spazzate Sassatelli – SP80

SP51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

SP53 “Bivio Selice” dal km 2+500 al km 4+000

SP58 “Pieve del Pino” dal km 5+100 (intersezione con la SP37 “Ganzole”) e fine strada, nel territorio dei Comuni di Pianoro e Sasso Marconi

SP59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno

SP68 “Val d’Aneva” al km 12+000 (Castel d'Aiano) per frana

SP74 “Mongardino” km 3+600 per lavori di contenimento frana

SP79 “Pian di Balestra” km 9+500 per lavori di contenimento frana

SP80 “Cardinala” tutta (da Campotto FE a Spazzate Sassatelli - SP50)

SP325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio” chiusa dal km 7+000 (loc. Allocco) al km 13+000 (loc. Gardelletta)

SP610 “Montanara” tra il centro abitato di Castel del Rio (km 56+500 circa) e il km 62+626 (confine con la Città metropolitana di Firenze) e in pianura “Selice” dal km 17 (incrocio SP253) in direzione nord – Ravenna

Interrotta anche la Fondovalle Savena al km 13 (Gole di Scascoli) per eventi meteorologici precedenti.

Criticità in corso con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali

SP23 “Ponte Verzuno - Suviana” lavori in corso al km 1 e 4

SP24 “Grizzana” lavori in corso dal km 4+700 con senso unico alternato

SP26 “Lavino” lavori in corso dal km 22+500 al km 23+000

SP27 “Valle del Samoggia” al km 17+000 e 23+000 località Savigno

SP37 “Ganzole” al km 6 (loc. Ganzole)

SP40 “Passo Zanchetto” lavori in corso al km 7

SP59 “Monzuno” limitazioni tra i km 10+000 (Monzuno) e 18+000 (Loiano)

SP62 “Riola-Camugnano-Castiglione” lavori in corso al km 1+500

SP67 “Marano Canevaccia” km 7+300

SP72 “Campolo Serra dei Galli” km 2+500

SP75 “Montemaggiore” in località Loghetto km 5+500per lavori di contenimento frana

SP81 “Campeggio”

Riaperte

SP 12 “Basso Reno”

SP 30 “Trentola”

SP 31 “Colunga” e SP 253 “San Vitale”

SP 44 “Bassa Bolognese”

SP 45 “Saliceto”

SP 46 “Castel Maggiore – Granarolo”

SP 48 “Castelli Guelfi”

SP 54 “Lughese”

EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria