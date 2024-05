Quegli atelier speciali fra Fienili e storici telescopi

C’è chi lavorerà nei Fienili del Campiaro, a Grizzana Morandi, luogo molto amato e spesso riprodotto dal pittore bolognese Giorgio Morandi nella sua prolifica produzione artistica, in primo piano grazie al Tavolo Morandi promosso dalla nostra amministrazione. Ma anche chi avrà un ufficio al piano terreno dell’edificio del telescopio storico della Stazione astronomica di Loiano, a 5 minuti di distanza dalla foresteria. E poi a Villa Smeraldi, Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio, in un ambiente di circa 40 metri quadrati che si trova al primo piano dell’Atelier Trame Tinte d’Arte, ex casella della canapa. Sono arrivati sul territorio e sono in fase di insediamento nelle rispettive sedi dei sei Distretti culturali dell’area metropolitana, le artiste e gli artisti selezionati con avviso pubblico per il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition 2024: Gianlorenzo Nardi classe 1995, distretto culturale Savena-Idice, Loiano, Marco Mandorlini del 1998, distretto culturale Pianura Est, San Marino di Bentivoglio, Andrea Di Lorenzo del 1994, Distretto culturale Montagna, Grizzana Morandi, Adele Dipasquale, classe 1994, Distretto culturale Imolese, Imola, Gaetano Palermo, classe 1998,distretto culturale Pianura Ovest, Calderara di Reno e Letizia Lucchetti nata nel 1999, distretto culturale Reno Lavino Samoggia, Madonna di Rodiano, Valsamoggia. Nato dall’innovativa esperienza del Nuovo Forno del Pane, promossa nel 2020 dal MAMbo per supportare la comunità artistica durante l’emergenza Covid, offrendo loro uno spazio di ricerca e produzione, il Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition è diventato un’azione permanente della politica culturale metropolitana che mira al sostegno della produzione artistica, favorendo la formazione di comunità creative diffuse nel territorio.

