Senzaspine diretti dal giovane Trolton

Per celebrare gli ottantacinque anni dalla sua fondazione, l’Avis Comunale di Bologna sostiene il concerto dell’Orchestra Senzaspine, domani sera alle 21 nella Sala Bossi al Conservatorio G.B. Martini, per l’occasione condotta dal giovane e talentuoso direttore Davide Trolton di 23 anni, con la partecipazione del solisti del Beltrani Modern Piano Trio.

Una occasione per raccontare, attraverso le esecuzione del celebre ensemble bolognese, le attività di una associazione strettamente connessa al territorio, presente capillarmente grazie alla straordinaria dedizione dei suoi tanti volontari.

"È un grande piacere essere stato invitato dall’Orchestra Senzaspine e poter dare il mio contributo a un concerto dedicato ad una associazione lodevole come l’Avis – dice Trolton –. Il programma unirà il triplo concerto di Beethoven alle Ebridi di Mendelssohn, per terminare con le Variazioni su tema di Haydn di Brahms. Beethoven è uno dei centri polari a cui gli autori si ispirano. L’ouverture di Mendelssohn propone una visione della musica come evocazione, le variazioni di Brahms sono invece il trionfo dell’idea costruttiva".