Tram, ecco la posa della prima rotaia

Al posto della simbolica prima pietra, tocca alla prima rotaia: è quella del tram di Bologna, che sarà posata oggi nel cantiere della Linea Rossa in viale della Fiera. L’appuntamento, segnala l’amministrazione comunale in una nota, è alle 15 all’altezza della rotonda Leone Pancaldi. Alla posa della prima rotaia del tram saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e l’assessora alla Mobilità, Valentina Orioli. Prende sempre più vita, così, la prima linea tranviaria della città che collegherà il terminal Emilio Lepido di Borgo Panigale con la Fiera e il Caab.

Continuano intanto anche i lavori in via Riva di Reno, dove da qualche settimana i cantieri sono entrati nel vivo cambiando i connotati alla viabilità della zona, eliminando una lunga serie di parcheggi – parzialmente recuperati attraverso la conversione di alcune ‘strisce’ blu in stalli per i residenti – e chiudendo il traffico nel tratto interessato dai lavori della prima fase, cioè da via delle Lame alla rotonda di piazza Azzarita. I lavori porteranno alla luce di nuovo il canale interrato, oltre a dare il via ad altri importanti interventi.