Alluvione Emilia Romagna 19 maggio: la diretta. Quattordici morti, la strage degli anziani

Bologna, 19 maggio 2023 – Quanto vale una vita? Vale la casa tirata su in anni e anni di sudore e sacrifici, l’asina nella stalla da salvare, gli affetti da difendere, le cose di tutti i giorni, quel piccolo mondo antico da strappare fino all’estremo sacrificio all’acqua vorace che tutto copre e inghiotte? Non finisce, non è finita. L’onda lunga dell’alluvione (foto) ha estorto un altro tributo di sangue all’Emilia-Romagna in apnea. Altre sei vittime e un disperso nel Ravennate che le piene del Senio e del Santerno hanno stretto in un abbraccio di morte. E sono quattordici – e un disperso – nel conto con il destino di sventura calato su questa terra (nell’auto sommersa dall’acqua segnalata mercoledì tra Solarolo e Castel Bolognese non è stato trovato nessuno, per fortuna, a differenza di quanto s’era temuto).

È la strage degli anziani, soli in case che da rifugi sono diventate trappole, bare. Indifesi e fragili nelle ore più buie di una notte che non passa mai. Come a Sant’Agata sul Santerno, il borgo tradito da quel fiume che porta nel nome, dove un 89enne è stato trovato morto nella tavernetta di casa, nel suo lettino di malattia. Non poteva alzarsi. Troppo tardi. La moglie gli è stata vicina fino all’ultimo. Invano. È stata salvata dai vigili del fuoco.

Alluvione in Emilia Romagna, la strage degli anziani

Un’altra donna non è stata ancora identificata: potrebbe essere un’ultranoventenne con problemi di deambulazione che viveva sola al primo piano. Sola come il 75enne di Castel Bolognese che non ha voluto lasciare la casa neppure davanti all’arrivo della piena. I soccorritori hanno trovato il corpo che galleggiava sul pelo dell’acqua. Delio Foschini e Dorotea Delle Fabbriche, 73 e 71 anni, allevatori, sono stati trovati morti l’uno accanto all’altra ieri mattina nella loro casa tra le frazioni di Chiesuola e Pezzolo, a Russi. Vicini, uniti nella vita e nella morte. Potrebbero avere deciso di scendere fino al piano terra per cercare di mettere al sicuro un grosso elettrodomestico, un frigorifero o un congelatore, o semplicemente per spostarlo. Sono rimasti incastrati proprio mentre l’acqua saliva o forse sono morti folgorati. E ancora: un’altra vittima da identificare nel Lughese (forse un ultrasettantenne di origine magrebina), la segnalazione di un disperso a Boncellino e potrebbero essercene altri in questa terra martoriata.

L’acqua scende, si ritira tra Forlivese e Cesenate lasciando una bava di fango ad ammantare città e campagne devastate ("Una situazione apocalittica", dice il sindaco di Forlì), ma il colpo di coda dell’alluvione investe invece Lugo e i dintorni, fino a Cervia. All’ingresso di Forlì un cartello del Comune dice: "State a casa! Pericolo alluvioni". A Cesena è stata salvata una famiglia con un bimbo di venti giorni, ma ci sono "migliaia di persone isolate", qui come altrove, sulle colline sfigurate dalle continue frane, senza energia elettrica né acqua potabile, oppure in zone dove si può arrivare solo con il gommone. Interruzioni di luce elettrica e gas anche a Lugo e un po’ ovunque tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Nel tardo pomeriggio di ieri gli utenti ancora staccati dalla rete erano 18.500 contro i 27mila della mattinata. Una task-force di tecnici dell’Enel sta ispezionando con gli elicotteri le linee compromesse per consentire al personale di intervenire.

E intanto sale il conto dei Comuni colpiti (42, compresa Medicina dove è esondato l’Idice), aumenta il numero delle strade chiuse e bloccate (400) e anche quello delle frane, ormai quasi trecento in oltre sessanta Comuni. "Ci sono danni per miliardi, sarà un lavoro immane", dice il governatore Stefano Bonaccini, mentre il governo chiede all’Europa aiuti e un fondo di solidarietà. Ieri alle 15 è stato riaperto anche l’ultimo tratto di A14 chiuso a causa dell’esondazione del Montone, tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Cesena nord, mentre l’altro fronte della viabilità è sull’A1, all’altezza di Sasso Marconi, dove uno smottamento causato dalle piogge ha provocato code e disagi. L’Emilia-Romagna prova a rialzarsi, ma davanti c’è un altro giorno da allerta rossa.