Scuole chiuse 19 maggio 2023: dove e quali. Bologna riapre

Bologna, 18 maggio 2023 – Ancora scuole chiuse in Emilia Romagna, anche domani, venerdì 19 maggio. Per il momento a Imola, Ravenna, Forlì e Cesena, anche per il 20 maggio. A Faenza, e nell’Unione dei comuni della Romagna Faentina, le lezioni riprenderanno martedì 23 maggio. Riaprono invece a Bologna, con alcune eccezioni per problemi di raggiungibilità o di infiltrazioni. Tuttavia la lista delle chiusure per domani potrebbe allungarsi nel corso della giornata, in seguito alle verifiche in corso, come è accaduto i giorni scorsi dopo l’alluvione che ha travolto e sconvolto l’Emilia Romagna.

Già ieri invece era stata decisa la riapertura delle scuole per oggi a Rimini, Riccione, ma anche a Pesaro, Fano, Urbino e Senigallia.

Oggi, lo ricordiamo, le scuole sono rimaste chiuse nella città metropolitana di Bologna, Ravenna, Faenza, Cesena e Forlì (come già nelle giornate del 16 e 17 maggio).

Scuole chiuse 19 maggio Emilia Romagna

Imola

Scuole chiuse a Imola anche nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 maggio. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri relativa a tutti i servizi educativi e di tutti gli istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado, del territorio del comunale: nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia (ex materne), scuole primarie (elementari), secondarie di l° e 2° grado (medie e superiori), centri di formazione professionale, scuola di musica, centro di educazione ambientale.

Bologna

A Bologna restano chiuse la scuola primaria Longhena e la scuola dell’infanzia Casaglia perché non raggiungibili in sicurezza a causa degli smottamenti nell’area collinare. Resta chiusa anche la scuola dell’infanzia Follereau a causa di infiltrazioni che richiedono ulteriori interventi. Sono in corso verifiche per la scuola dell’infanzia Scarlatti. Entro sera la scuola informerà direttamente i genitori sulla riapertura o meno.

Forlì

A Forlì stop alle lezioni non solo per domani 19 maggio, ma per tutta la settimana. Lo ha annunciato ieri il sindaco Gian Luca zattini.

Cesena

Le scuole resteranno chiuse anche a Cesena, dove l’attività didattica è stata sospesa domani venerdì 19 e sabato 20 maggio.

Ravenna

Sospese le lezioni a Ravenna domani, venerdì 19 maggio, e sabato 20, per il perdurare degli allagamenti in diverse zone. Il Comune ha disposto la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

Faenza

A Faenza, e in tutti gli altri cinque Comuni dell’Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo) le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse fino a lunedì 22 maggio compreso. I mercati ambulanti, le attività sportive, culturali e sociali, gli eventi pubblici, sono sospesi per il momento fino alla stessa data.

Scuole aperte 19 maggio Emilia Romagna

Bologna

Venerdì 19 maggio a Bologna riaprono tutte le scuole di ogni ordine e grado: nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori Aprono anche musei, biblioteche, centri sportivi comunali e cimiteri.

Rimini

Scuole aperte a Rimini, già da oggi 18 maggio. Così come anche a Riccione. Dovrebbero quindi restare aperte anche per domani, 19 maggio (salvo cambiamenti in giornata)

Scuole aperte 19 maggio Marche

Hanno riaperto già da oggi le scuole rimaste chiuse il 16 e 17 maggio a Pesaro, Urbino, Fano e in tutta la provincia, oltre a quelle di Senigallia (Ancona). Se il meteo continuerà a lasciare tregua nelle Marche, lo saranno certamente anche domani, 19 maggio.