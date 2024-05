Il rilancio dei borghi marchigiani: "Via libera al bando da 24 milioni"

Promuovere progetti per la riqualificazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei borghi storici marchigiani attraverso il rilancio delle attività economiche e turistiche. È l’obiettivo della legge Borghi approvata dalla Regione Marche, nel cui ambito si inserisce il bando "Borgo Accogliente", intervento centrale della "strategia dei borghi", che si propone di finanziare progetti che costituiranno un circuito di eccellenza rappresentativo e trainante per il sistema regionale. Il bando è stato pubblicato ieri, le risorse destinate al provvedimento ammontano a 24 milioni – 9,5 milioni di fondi regionali e 15 milioni di fondo di rotazione – e fanno parte di una dotazione più ampia, che comprende anche diverse linee di intervento e riserve nei bandi europei, per un totale di oltre 100 milioni. I progetti dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi attuando sia interventi di riqualificazione e valorizzazione di spazi e servizi pubblici, sia progetti e misure di promozione e attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali in particolare nel settore turistico. Il bando è dedicato ai Comuni per sostenere proposte di una progettualità unitaria e coerente, con forte valore identitario, che preveda sia interventi con beneficiario pubblico, sia misure a beneficio delle attività economiche del borgo con strategie pubblico/privato. È prevista la concessione di un contributo nel limite massimo di 500mila euro per i progetti presentati dal Comune in forma singola o nel limite di un milione per progetti presentati da una rete di Comuni tramite il Comune capofila. L’apertura del bando è fissata per il 7 maggio. "Oggi (ieri, ndr) possiamo annunciare l’avvio della principale misura strategica per i borghi marchigiani – dice il governatore Acquaroli –, un bando da oltre 24 milioni rivolto ai Comuni per il rilancio turistico e la riqualificazione del patrimonio anche in sinergia con le imprese e privati".