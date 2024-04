Dalle alienazioni 16 milioni per l’Erap

Liberare risorse per il recupero del patrimonio edilizio esistente e per nuovi interventi di costruzione di case popolari, con soluzioni di efficienza energetica e costi di gestione ridotti. È l’obiettivo del Programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle alienazioni, disposte dall’Erap, l’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle province di Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino. Lo ha approvato la giunta regionale delle Marche. Le risorse disponibili ammontano a 15,859 milioni di euro. "La proposta di reinvestimento presentata dall’Erap Marche – spiega l’assessore regionale all’Edilizia residenziale pubblica, Stefano Aguzzi (foto) – è coerente ai fini di legge, secondo cui i proventi delle alienazioni vengono utilizzati per incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo (mediante interventi di nuova costruzione, acquisto-recupero, manutenzione) o per ripianare eventuali situazioni di deficit finanziario dell’Erap".