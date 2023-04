Laura Pausini: "A Solarolo show per i fan il 17 giugno"

Ora è ufficiale, Laura Pausini terrà nella sua Solarolo il raduno del fan club il 17 giugno, confermando in parte le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane che parlavano di due concerti in programma. Lo ha annunciato ieri sui social pubblicando la locandina di ’Launatici’, un gioco di parole fra il suo nome e ’lunatici’. Sarà la data zero del suo tour mondiale che partirà con un’anteprima il 30 giugno da Venezia.

Laura Pausini è da sempre legatissima al suo paese, ma quest’anno lo ha davvero messo al centro della sua vita, sia pubblica che privata.

Il 22 marzo, ha scelto, infatti, la casa dei genitori come location del matrimonio con Paolo Carta, un evento a sorpresa per pochissimi invitati ai quali era stato raccontato di una festa per i trent’anni di carriera. Nei prossimi mesi a Solarolo dovrebbe vedere poi la luce anche un museo proprio nei locali del fan club – che è ospitato dalla vecchia casa della famiglia Pausini –, che comprende cimeli e documenti di trent’anni di carriera, fra i quali la celebre giacca con cui cantò ’La solitudine’ vincendo Sanremo giovani. La sede del club già ospita molti oggetti raccolti dal padre della cantante, ma finora era stata accessibile solo agli iscritti.

È possibile che il museo sia inaugurato proprio a giugno in concomitanza con i concerti, ma al momento non ci sono certezze dal momento che i lavori per adattare gli ambienti alla nuova funzione sono tutt’ora in corso.

Il concerto del 17 giugno sarà probabilmente solo una prima parte di un evento in due parti: fonti ben informate avevano infatti parlato di due concerti in programma, uno dei quali sarebbe dedicato solo ai cittadini residenti a Solarolo. Dovrebbe tenersi il giorno seguente, il 18 giugno ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Ancora da chiarire le modalità di accesso al fan club party del 17 giugno. Gli iscritti sono infatti 40mila, quasi dieci volte gli abitanti di Solarolo. Di certo non potranno essere contenuti tutti dal piccolo stadio locale.Nella nostra regione le date previste sono l’8 dicembre allo stadio di Rimini e il 9 gennaio 2024 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.