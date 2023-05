Gianni Morandi, post e musica per gli alluvionati. Il video di Romagna Mia

Bologna, 21 maggio 2023 – Gianni Morandi dalla parte degli alluvionati, nel modo in cui sa fare meglio: con la musica. Il cantante di Monghidoro fa da eco agli angeli del fango, ripresi in questi giorni a cantare a squarcia gola ‘Romagna mia’, come se fosse un inno alla ripartenza e fa altrettanto, imbracciando la chitarra.

Proprio l’altra sera, l’Eterno ragazzo aveva fatto una diretta social con i suoi figli, commentando le notizie di devastazione che in questi giorni hanno riempito le cronache di tutta Italia.

Gianni Morandi canta Romagna Mia su Instagram

Poche ore prima un altro post, per dare coraggio ai tanti angeli del fango che in questi giorni, armati di scope, vanghe e spazzoloni stanno provando a riportare città e paesi alla normalità.

Il post