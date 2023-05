Laura Pausini in aiuto della Romagna devastata dall’alluvione: i cachet dei tre concerti di Venezia devoluti alla sua terra

Ravenna, 22 maggio 2023 – Dopo le foto dei genitori mentre spalano il fango portato dall’alluvione fuori dal suo fan club, della sorella impegnata a ripulire casa e delle amiche con l’acqua al ginocchio nelle strade di Solarolo, oggi Laura Pausini è scesa in campo a sostegno dell’Emilia Romagna. La cantante romagnola ha deciso di sostenere tre Comuni a cui è fortemente legata devolvendo una cifra importante per fare fronte a questa emergenza.

“Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Instagram – ha scritto questa mattina in un post – con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castel Bolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”.

Un importante aiuto che si somma alle tante iniziative di raccolta fondi che dai primi giorni si sono attivate per sostenere i cittadini dell’Emilia Romagna. “I tempi per affrontare e provare a risolvere gli incalcolabili danni prodotti dall’alluvione, che ha colpito pesantemente il 90% del paese, saranno ancora molto lunghi”, ha precisato il Comune di Solarolo.

La tragica situazione dell’Emilia Romagna dovuta all’alluvione ha toccato profondamente Laura Pausini. L’acqua e il fango hanno invaso la sua terra, le strade dov’è nata e cresciuta, le case dei parenti e degli amici di una vita. “La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango – ha commentato Laura sui social – chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare”. E proprio nella sua terra Laura sarebbe tornata a giugno per le prove del suo prossimo world tour che si sarebbero concluse con due giornate speciali a Solarolo, una dedicata al raduno annuale del suo fan club il 17 giugno e l’altra, il giorno successivo, a una grande festa in musica per i residenti del Comune.

Nelle ultime ore, vista la situazione e l’inagibilità degli spazi, gli eventi sono stati rinviati in luogo da destinarsi e in un tempo che consenta a tutti i suoi fan e i suoi concittadini e amici di festeggiare con lei i suoi 30 anni di carriera. “Ho ricevuto la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che i due eventi di giugno sono stati rimandati. Per gli stessi motivi anche l’apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna”.