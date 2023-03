Laura Pausini, annunciato il World Tour 2023-2024: ecco date e biglietti

L'annuncio del Laura Pausini WorldTour 2023/2024

Ravenna, 22 marzo 2023 – I fan di Laura Pausini non dimenticheranno facilmente questa giornata: dopo il matrimonio a sorpresa (video) con il chitarrista Paolo Carta arriva anche l’attesissimo del World Tour 2023-2024. Doppia sorpresa dunque. Una Pausini raggiante in abito bianco (foto) ha stupito tutti, annunciando poi le date dei concerti.

Il tour mondiale, in partenza il prossimo dicembre da Roma, sarà un grande ritorno in scena della popstar di Solarolo, dopo l'Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia e l’incredibile successo di #Laura30 – la maratona live che l'ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent'anni di carriera senza precedenti.

"Non vado in tour dal 2019 - afferma Laura Pausini -. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!".

La data zero di Laura Pausini

L’attesissima data è finalmente arrivata. Dopo i rumors sulle possibili tappe nella sua Solarolo, la data zero del tour è ora confermata e sarà l’8 dicembre a Rimini.

Laura Pausini World Tour 2023/2024

Il tour è stato organizzato e prodotto da Friends & Partners e prenderà il via a dicembre da Roma con data zero appunto Rimini. Poi proseguirà nel resto d'Italia (Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano).

Sarà poi in Europa (Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart), in Sud America (Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà).

E infine negli Stati Uniti (Miami, Houston, Chicago, Los Angeles e Orlando) per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden e poi proseguire con nuove date per questo inarrestabile Tour.

Tutte le date in Italia

8 dicembre 2023, Stadium, Rimini

12 dicembre 2023, Palazzo dello Sport, Roma

19 dicembre 2023, PalaUnical, Mantova

22 dicembre 2023, Mandela Forum, Firenze

26 dicembre 2023, Palasele, Eboli

29 dicembre 2023, PalaFlorio, Bari

6 gennaio 2024, Arena Spettacoli, Fiera di Padova

9 gennaio 2024, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

12 gennaio 2024, Pala Alpitour, Torino

15 gennaio 2024, Sparkasse Arena, Bolzano

17 gennaio 2024, Mediolanum Forum, Assago

Biglietti concerto Laura Pausini

La vendita dei biglietti ufficiali del WorldTour 2023-2024 di Laura Pausini si aprirà sabato 25 marzo 2023 alle 9. Sarà possibile comprarli nei circuiti online