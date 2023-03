Laura Pausini nella sua Solarolo: si studia doppio concerto per giugno

Solarolo (Ravenna), 20 marzo 2023 - Due date a Solarolo in apertura del tour dei 30 anni di carriera di Laura Pausini, per celebrare tre decadi di successi in tutto il mondo nel luogo in cui tutto è iniziato. L’indiscrezione di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, nata come un bel sogno per il paesino faentino, appare sempre più concreta. Tanto che ora si è iniziato a parlare concretamente di due date: il 17 e il 18 giugno.

Laura Pausini, doppio concerto a Solarolo a giugno?

Ma, è bene specificarlo, al momento non c’è niente di ufficiale, come ribadisce anche il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani: "Si tratta semplicemente di un calcolo che abbiamo fatto in Comune, non c’è nessuna conferma su quei due giorni. Considerato che il tour inizierà il 30 giugno a Venezia, abbiamo considerato che quelle due date possano essere adatte".

Certo, non si tratta solo di voci o di considerazioni personali. Il sindaco conferma infatti che c’è un dialogo in corso con lo staff di Laura Pausini su questo tema: "Il contatto c’è stato, vedremo".

Si presuppone che il dialogo quindi andrà avanti. E nel frattempo si rincorrono anche le voci dei tanti curiosi: negli ultimi giorni, ad esempio, tanti a Solarolo hanno visto nell’avvio dei lavori al campo sportivo (il luogo dove dovrebbe tenersi il doppio concerto) come una conferma che l’evento ci sarà.

Briccolani nega però che sia così: "I lavori erano stati finanziati due anni e mezzo fa, quando eravamo ben lontani dalla prospettiva di un concerto di Laura Pausini. Dovevano essere completati già nell’estate scorsa, ma i costi poi sono lievitati e per questo c’è stato un ritardo. È solo un caso che siano partiti ora". All’interno del campo sportivo, costruito negli anni ’70, c’erano infatti una rete e due file di alberi ammalorati.

Tornando ai concerti, invece, ora non resta che aspettare l’ufficialità.