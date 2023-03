Laura Pausini pensa a un doppio concerto a Solarolo prima del prossimo tour

Una doppia data zero del prossimo tour di Laura Pausini al campo sportivo di Solarolo, il prossimo giugno. E sarebbe davvero un evento indimenticabile per la cittadina, un vero ’regalo’ da parte della cantante che qui ha mosso i primi passi.

E nell’occasione potrebbe essere inaugurato anche il nuovo museo dedicato all’artista. La notizia è cominciata a circolare ieri sera, anche se l’ufficialità ancora non c’à. Le trattative fra l’entourage della cantante e il Comune non sarebbero infatti concluse, essendo necessari alcuni passaggi amministrativi e tecnici. Dal Comune ieri la notizia non è stata smentita né confermata, ma l’annuncio – riferiscono fonti informate sui fatti – potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

L’appuntamento sarebbe doppio e si terrebbe nel corso del prossimo mese di giugno: un concerto per i cittadini di Solarolo e uno sarebbe invece il tradizionale evento riservato agli iscritti del fan club. E proprio la sede di quest’ultimo, nella casa dove è nata l’artista, potrebbe trasformarsi in un museo dedicato a Laura Pausini, con cimeli e documenti e che potrebbe essere inaugurato – se tutti i pezzi andranno al loro posto – in occasione del concerto.

Non sono previsti lavori allo stadio e quindi è facile immaginare che la capienza per gli eventi sarà giocoforza abbastanza limitata. Venerdì 30 giugno la partenza ufficiale dei concerti con un triplo evento in piazza San Marco a Venezia.