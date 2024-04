Melissa Neri scomparsa, l’appello della madre: “Aiutatemi e ritrovarla”. Ha una bimba di 4 anni

Santarcangelo, 25 aprile 2024 - "Aiutatemi a ritrovare mia figlia. Temo che le sia capitato qualcosa di grave". È l'appello disperato di Carmela Martini, madre di Melissa Neri. Della ragazza, 24 anni, madre di una bimba di 4, "non abbiamo più notizie da martedì. Ha il telefono spento, non è da lei".

La ragazza abita a Santarcangelo, lavora con la madre in un'impresa di pulizie. Venerdì era andata a Mirabilandia con la bimba, che la sera aveva accompagnato a casa del padre della piccola (i due sono separati). "Sabato quando ci siamo sentite al telefono mi ha detto che era andata in Croazia, per una vacanza. Non mi aveva avvisato, forse per timore che le dicessi di non partire... - continua la madre Carmela - Abbiamo continuato a sentirci per telefono fino a martedì mattina. Martedì sera ha fatto una videochiamata alla bimba, che era dai nonni paterni. Poi, più niente".

Dalla sera del 23 aprile non si hanno più notizie di Melissa, e la madre Carmela è molto preoccupata. "Non è da lei tenere il telefono spento. Inoltre mia figlia soffre di alcune allergie alimentari, e deve sempre girare con un farmaco (le dosi di adrenalina) in caso di shock anafilattico". La madre ha già presentato denuncia ai carabinieri e ieri sera ha lanciato un appello anche alla trasmissione Chi l'ha visto. "Sono molto allarmata. Melissa è una ragazza fragile, che ha sofferto tanto in passato. Non mi dò pace. Aiutatemi a ritrovarla".