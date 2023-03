Laura Pausini, il matrimonio con Paolo Carta è realtà: “Abbiamo detto sì”

Per approfondire:

Solarolo (Ravenna) 22 marzo 2023 – Candele, vestito bianco, una chitarra e sorrisi radiosi: Laura Pausini ha detto sì al suo Paolo Carta, come annunciato dalle partecipazioni di nozze. L'annuncio arriva sui social dalla stessa Pausini che posta una foto di Gianluca ‘naphtalina’ Camporesi con la scritta: “Abbiamo detto sì” in varie lingue. Martedì sera, la dolcissima dedica: “Che la tua promessa sia la mia, in salute e malattia c’è già tutto che vuoi davanti a noi”.

Laura Pausini, il matrimonio con Paolo Carta: l'annuncio sui social

Ancora mistero sulla location del matrimonio: nelle pubblicazioni di nozze della sposa, residente a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, era stato specificato che la cerimonia si sarebbe svolta a Bologna, ma la foto scelta dai due sposi non lascia trapelare nulla.

I documenti di matrimonio dei Comuni di Castel Bolognese e di Roma

Lo sposo, Paolo Carta, l’anno prossimo compirà 60 anni e da anni divide la sua vita con Laura Pausini, che ha dieci anni meno di lui: ha un matrimonio e tre figli alle spalle. Ha divorziato ufficialmente nel 2012.