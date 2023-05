Alluvione a Conselice, la rabbia dei cittadini ancora sott’acqua: “Rompete gli argini”. E arrivano i carabinieri

Conselice (Ravenna), 22 maggio 2023 – “Rompete gli argini”. A Conselice dove l’acqua arriva ancora al ginocchio (video), un gruppo di cittadini disperati per l’alluvione che in Romagna ha distrutto tutto e in alcuni paesi come il loro, continua a distruggere tutto ciò incontra, alcuni cittadini si sono recati in Comune chiedendo di rompere gli argini del Destra Reno per liberarsene. E’ lo stesso sindaco di Conselice, Paola Pula a riferire dei momenti di tensione che ha costretto una pattuglia dei carabinieri a intervenire. Urla e rabbia e una situazione piuttosto tesa e pesante.

E spiega che “nella notte sono proseguiti, e sono ancora in corso, i lavori di consolidamento dell’argine del canale in Destra di Reno e sarà ulteriormente rafforzata la stazione di pompaggio in località Botte Santerno a Villa Pianta, oltre all’altra stazione di pompaggio temporanea realizzata in prossimità del Reno”. “Stante la delicata situazione degli argini – spiegano dal Comune –, non è possibile pensare di far partire un’azione di pompaggio fino a quando gli argini non saranno consolidati. Di conseguenza il deflusso dell’acqua sarà inevitabilmente lento”.

Per questo l’Amministrazione ringrazia ancora “i cittadini per l’impegno a favore della collettività e invita a mantenere la calma” mentre si svolgono le necessarie operazioni di messa in sicurezza del territorio. Per l’accoglienza della popolazione sono in funzione i centri di Conselice e Argenta. Per ogni informazione e comunicazione relativa all’emergenza il numero del COC è 0545 986952 - 339 7708607 e già nelle prossime ore verrà aperto l’ufficio URP con orari straordinari per consentire ai cittadini di trovare le prime risposte alle loro necessità.