Alluvione, decreto legge Emilia Romagna da due miliardi: quali sono le misure

Bologna, 23 maggio 2023 – Il governo Meloni, nel Cdm straordinario che si è riunito oggi a Palazzo Chigi, ha approvato un decreto legge contenente le misure d’emergenza per le zone dell’Emilia Romagna devastate dall’alluvione dei giorni scorsi. “Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri”, ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il documento, al tavolo con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione.

++ Maltempo:Meloni,sospensione versamenti tributari fino a 31/8

Oltre al decreto legge, il Cdm ha licenziato anche un'ordinanza della Protezione civile che estende lo stato d'emergenza a tutti i comuni colpiti dalla seconda ondata dell'alluvione e che non erano previsti nella prima, con riserva di estendere lo stato di emergenza, una volta completata l'istruttoria, anche ai comuni che sono stati colpiti nelle Marche e in Toscana che però necessitano di un altro percorso.

Ecco tutte le misure di aiuto prese dall’esecutivo in soccorso della popolazione alluvionata.

Scuola e università

Per le scuole il governo ha previsto 20 milioni per ciò che riguarda la continuità della didattica, mentre per l’università c’è un fondo di solidarietà di 3,5 milioni per i docenti e per i primi interventi di ripristino. Inoltre, il ministro dell'Università prevede la possibilità di didattica ed esami a distanza. Mentre è stata data facoltà al ministro dell'Istruzione “a lavorare con una certa flessibilità all'adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti”. All’interno delle risorse previste per scuola e università anche l’acquisto dei Pc per gli studenti che dovranno operare in Dad e non ne sono provvisti.

Lavoro: 580 milioni per la Cig

Il decreto per l’alluvione varato dal Consiglio dei ministri prevede 580 milioni per la Cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni per tutti i dipendenti e una copertura di 300 milioni per un contributo una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività. Inoltre il Ministero degli Affari Esteri ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest (supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo - ndr) con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C'è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro che riguarda tassi agevolati a fondo perduto. Inoltre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha stanziato 110 milioni come fondo garanzia per le imprese e il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 100 milioni di indennizzo e 75 milioni per il fondo innovazione (che serve per il riacquisto dei macchinari).

Pubblica amministrazione: ok a stipendio se non si lavora

Meloni: "Per quanto riguarda la burocrazia prevediamo la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, compresi i concorsi", mentre “per i dipendenti pubblici delle zone colpite che fossero fisicamente impediti dal lavorare verranno ugualmente retribuiti", ha aggiunto.

Tasse e contributi sospesi fino al 31 agosto

Il pacchetto di misure prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto per le popolazioni colpite dall’alluvione. Per quanto riguarda i mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi”.

Sospeso il bollo fino al 30 settembre

Viene rinviato al 30 settembre 2023 il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio.

Salute: 8 milioni per gli ospedali

Il Ministero della Salute ha stanziato 8 milioni per il ripristino e il consolidamento delle strutture sanitarie e quindi della messa in sicurezza dell'offerta sanitaria ospedaliera e territoriale dell'Emilia Romagna. Inoltre, il riconoscimento dei crediti formativi per gli operatori sanitari e agevolazioni per gli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali.

Indennizzo per aziende del turismo

Il decreto legge per l’alluvione ha previsto anche 10 milioni di euro per le attività del turismo. Meloni ha spiegato che “c'è da parte del ministero del Turismo un fondo di 10 milioni per l'indennizzo delle aziende colpite”.

Sport: cinque milioni per le infrastrutture

Il ministro dello Sport, invece, mette a disposizione 5 milioni di euro per interventi di manutenzione delle infrastrutture sportive. Ci saranno anche interventi in materia di sostegno a persone con disabilità.

Cultura: 1 euro in più per i musei

Il ministro della Cultura prevede l'aumento temporaneo di 1 euro per i biglietti d'ingresso nei musei, utilizzando i proventi che arriveranno da questa misura per mettere in sicurezza i beni culturali che sono stati danneggiati dall'alluvione

Commissario alla siccità

Ancora, Meloni ha segnalato “l'estensione delle competenze del commissario alla Siccità, per la verifica e il monitoraggio delle opere di drenaggio dell'acqua.

Rifinanziamento fondo emergenza

La premier Meloni ha annunciato che “rifinanziamo il fondo Emergenze nazionali con 200 milioni di euro che vengono interamente destinati a questa emergenza".