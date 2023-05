Diretta alluvione in Emilia Romagna 23 maggio 2023: oggi il Consiglio dei ministri stanzia i primi 400 milioni. A14 riaperta tra Faenza e Forlì. Frane, a Bologna si viaggia su un vecchio tratto dell’A1. È ancora allerta rossa

Ravenna, 23 maggio 2023 – Il rumore continuo dei badili che spalano il fango non si cheta, anche perché ora si rischia che diventi duro come il cemento. Ma oggi l’attenzione è concentrata su quello che verrà detto a Roma: Giorgia Meloni e il suo governo vareranno un primo pacchetto da 400 milioni per l'Emilia Romagna. Insieme verrà decreta la sospensione dei mutui e la rateizzazione degli oneri fiscali per tutta una serie di comuni (qui l’elenco) che rientreranno nel ‘cratere’, come era stato fatto per il terremoto del 2012.

Intanto, stamattina poco prima delle 6, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì (info su treni e altre strade) rendendo percorribili al traffico tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni.

Alluvione in Emilia Romagna: oggi il Consiglio dei ministri straordinario

Leggi anche: Strade e treni la situazione aggiornata / La nostra raccolta fondi

Si mobilita anche il mondo dello spettacolo: il 5 agosto all’autodromo di Imola cantanti e sportivi si riuniranno per gli alluvionati. Ma intanto lavora anche la magistratura che indaga anche a Ravenna per disastro colposo.

Anche oggi, per l’ottavo giorno consecutivo, l’allerta meteo è fissa sul rosso. Preoccupano anche le centinaia di frane che isolano ancora intere frazioni: a Bologna è stato necessario riaprire un tratto in disuso della vecchia A1. Non mancano momenti di tensione, come quelli vissuti ieri a Conselice dove i cittadini hanno cercato di sfondare l’argine per fare finalmente calare il livello dell’acqua, ancora a mezza gamba.

Fake news: perché la Diga di Ridracoli non ha nessuna responsabilità nell’alluvione