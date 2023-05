Allerta meteo rossa 24 maggio Emilia Romagna: ecco perché si teme ancora per piene e frane

Bologna, 23 addio 2023 - Arriva un’altra allerta meteo di colore ‘rosso’, diramata dalla Regione Emilia Romagna per la giornata di domani, 24 maggio, in particolare dalla mezzanotte di mercoledì 24 alla mezzanotte di giovedì 25 maggio. Non calano l’ansia e la paura dunque in questi giorni drammatici, mentre resta alto il livello dell’attenzione.

La Protezione civile: “Aree ancora inondate e versanti vulnerabili”

Si tratta dell’ennesima allerta rossa in regione (siamo arrivati a quota nove negli ultimi giorni) e, questo, nonostante ora le condizioni meteo siano migliorate. Quindi perché continua l'allerta rossa?. Lo spiega il Dipartimento di Protezione Civile: “Le allerte meteo-idro in Emilia-Romagna – spiegano gli esperti in un post – restano valide perché in quel territorio ci sono aree ancora inondate e versanti resi vulnerabili dalle intense piogge dei giorni scorsi. Ogni volta che viene emessa un'allerta, infatti, si tiene conto sia dei fenomeni meteo previsti sia delle condizioni del suolo per valutare gli effetti sul territorio”.

Alluvione nel Ravennate (foto Corelli)

Allerta rossa per mercoledì 24 maggio in Emilia-Romagna

Il colore rosso per criticità idraulica riguarda la bassa collina e pianura romagnola e la costa, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e la pianura bolognese nel tratto tra le province di Ravenna e Ferrara. Molte delle zone flagellate già nei giorni scorsi dalle inondazioni.

Allerta arancione, invece, per le zone dell’Alta collina romagnola e dell’area tra Bologna e Ravenna, sia per quanto riguarda la criticità idraulica sia per quella idrogeologica. Allerta gialla per gran parte del resto della regione, tra Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza.

La mappa dell’allerta rossa

La nota dell'Agenzia per la protezione ambientale

Nello specifico il documento emanato dall’Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna, indica come a partire “dal pomeriggio del 24 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati, che potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d'acqua, critici per le zone ancora interessate da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti”.

“Permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica - continua la nota -. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione saranno possibili condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili".

"Potranno inoltre verificarsi ruscellamenti - conclude l'allerta -, con possibili smottamenti lungo la rete stradale e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, in caso di piogge di forte intensità. Permane inoltre la possibilità di evoluzione con possibile aggravamento delle frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi nelle aree Bolognesi e della Romagna”.

Previsioni meteo in Emilia Romagna