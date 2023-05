Allerta meteo rossa 23 maggio in Emilia Romagna per piene dei fiumi

Bologna, 22 maggio 2023 – Dopo il forte maltempo della scorsa settimana che provocato l’alluvione in Emilia Romagna, per domani non sono previste precipitazioni ma l’allerta continua. Anche per la giornata di domani, martedì 23 maggio, Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) e la Protezione civile regionale hanno emanato l’allerta meteo rossa, valida fino alla mezzanotte di mercoledì 24 maggio. A preoccupare maggiormente sono ancora le piene dei fiumi.

Una frana nella zona di Ranchio di Sarsina, Cesena (foto Ravaglia)

Allerta rossa, arancione e gialla

Resta l’allerta rossa, ma si restringe la zona di massima criticità: pericolo piene nella pianura bolognese, nella bassa collina, nella pianura e nella costa romagnola, con particolare attenzione al Ravennate e Forlivese. Una situazione di emergenza dovuta principalmente alla difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Codice arancione per criticità idrogeologica nell’alta collina romagnola e nella collina bolognese connesso alle fragilità già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione, infatti, permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti. Grande attenzione anche all'evoluzione, con possibile aggravamento, delle frane già attivatesi a seguito delle forti precipitazioni della scorsa settimana. Il rischio frane di colore giallo, invece, riguarda la parte restante della Romagna, il settore appenninico bolognese e modenese e la collina emiliana. Mentre il codice giallo per piene dei fiumi interessa l’alta collina romagnola, la collina bolognese e la pianura modenese.

Previsioni meteo

Nelle prossime 24 ore non si prevedono precipitazioni significative. Domani il tempo sarà stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui settori appenninici con possibilità di temporali sparsi, più asciutto su coste e pianure. Il meteo migliora ovunque in serata con ampie schiarite, ma in Romagna per mercoledì si prevedono peggioramenti con possibilità di piogge per gran parte della settimana.

Livello dei fiumi

Non sono previsti ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita, nelle sezioni vallive di tutti i corsi d'acqua maggiori interessati dalle piene dei giorni scorsi. I livelli idrometrici sono in lenta decrescita su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale, dove si prevede entro oggi il rientro sotto soglia 2 nel tratto vallivo del Secchia e sotto soglia 1 negli altri corsi d'acqua.