Alluvione, diretta 25 maggio 2023: oggi von der Leyen attesa in Emilia Romagna. Decimo giorno di allerta rossa

Bologna, 25 maggio 2023 – Oggi in Romagna è attesa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che verrà accolta dalla premier Giorgia Meloni a Bologna e sorvolerà in elicottero le aree colpite romagnole colpite dall’alluvione. La presidente visiterà anche Cesena accompagnata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Questa seconda tappa della visita avrà inizio subito dopo la conclusione della conferenza stampa con la Premier Meloni all'aeroporto di Bologna, intorno alle 16.30.

Cesena, invece, sarà raggiunta in auto da von der Leyen e Bonaccini. Mentre la presidente del Consiglio sarà in volo per Roma per presiedere alle 18 a palazzo Chigi la nuova riunione del Consiglio dei Ministri per interventi a sostegno zone alluvionate.

Alluvione in Emilia Romagna, le notizie in diretta del 25 maggio 2023

Mentre per oggi è stata emanata la decima allerta rossa consecutiva, ieri c’è stata una bomba d’acqua anche nel modenese (a Pavullo), ma anche in provincia di Ancona è scesa la grandine. Nel bolognese è crollato un ponte, la provincia di Ravenna e in particolare modo la città di Faenza stanno ancora gestendo i danni provocati dall’alluvione: alcune zone sono ancora sott’acqua (grave la situazione di Conselice, dove l’acqua stagna e c’è il rischio contaminazione) e c’è il grande problema dei rifiuti (enormi cataste di oggetti che dovranno essere smaltiti in qualche modo). A Russi, invece, ci sono stati i primi funerali delle vittime, mentre cresce il timore per il rischio di acque contaminate e l'Iss tranquillizza: 'nessun allarmè. Il ministro Schillaci invita a 'seguire le indicazioni della Asl'. Riguardo i contributi il ministro per la Protezione civile Musumeci ha annunciato “fino a un massimo di 900 euro mensili” alle famiglie sfollate e ha assicurato che saranno semplificate le procedure per la ricostruzione. Il governo per ora frena sulla nomina di Bonaccini commissario straordinario che “non è all'ordine del giorno”.