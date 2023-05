Alluvione Conselice, acqua stagnante con chiazze di gasolio ovunque: venerdì il vaccino per antitetanica ed epatite A

Conselice (Ravenna), 25 maggio 2023 – A Conselice, a causa dell’alluvione c’è ancora l’acqua stagnante, nonostante sia in calo da martedì. Anche oggi la situazione è migliorata, con il livello sceso tra i 10 e 20 centimetri, ma il problema grave è che ovunque ci sono chiazze di gasolio che galleggiano. Non si sa con precisione da dove arrivino: potrebbero derivare da un distributore travolto, dalle auto immerse nell’acqua e nel fango, oppure da vecchi impianti di riscaldamento.

I quartieri sono impregnati dall’odore di acqua stagnante e sono perlopiù irraggiungibili: ci si sposta solamente con la mega Jeep dei Vigili del fuoco.

Le pompe idrovore sono in azione da giorni, seppur lentamente, visto che gli argini del fiume erano stati costruiti da poco tempo e per questo sono ancora fragili: il rischio è quello che si rompano del tutto. Dovrà passare ancora più di una settimana, secondo le previsioni dell'amministrazione comunale, per pompare via tutta l'acqua dal paese. “Le operazioni consentono di alleggerire il carico sul destra Reno – ha spiegato l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – in sinergia con un sistema di pompaggio diffuso che permette di allontanare l'acqua dai centri urbani e produttivi, dallo Zaniolo verso il Reno”.

La vaccinazione e le raccomandazioni

Ieri il Comune di Ravenna, citando un documento dell'Ausl Romagna, ha dato un pre-allarme per destare l’attenzione dei cittadini sulla situazione sanitaria. L’acqua stagnante, infatti, può incrementare le presenza di batteri e per prevenire situazioni spiacevoli da domani, venerdì 26 maggio, dalle 9,30 alle 13, sarà possibile eseguire il vaccino per l'antitetanica e contro l’epatite A alla Casa della comunità di Conselice.

Intervistata dal Carlino, Raffaella Angelini (Ausl Romagna) ha dato qualche raccomandazione: “Siamo in fase di pre-allerta”. Meglio “evitare il contatto con l’acqua, usare sempre stivali e guanti impermeabili, lavare i vestiti a 60°”.

Nonostante questo, le regole rimangono difficili da rispettare: l’acqua è dappertutto e non toccarla o cercare di disinfettarsi subito dopo il contatto, è quasi impossibile. Sempre per domani, in mattinata, sono in programma le visite a Lugo, Bagnacavallo, Russi e nel pomeriggio a Conselice, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno dell'assessore Corsini. Al termine degli incontri, che andranno avanti anche nei prossimi giorni, sarà definito un piano di interventi di ripristino e servizi compensativi, lungo le strade comunali, provinciali e statali danneggiate.

Pulizia e operazioni di svuotamento

Intanto i tecnici di Hera sono al lavoro nelle zone asciutte per attivare le operazioni di rimozione del fango, a cui seguiranno anche la pulizia degli scarichi e delle fognature.

Sono poi state effettuate rilevazioni, secondo cui tutti i campioni quantitativi sono sotto i limiti previsti dal codice dell'ambiente. L’Officina dell'Ambiente Oda, che si trova a Conselice, ha ottenuto dal Centro operativo comunale “l'autorizzazione ad avviare le operazioni di svuotamento dei piazzali esterni”. Si può pertanto affermare che lo svuotamento dei piazzali “si sta svolgendo in sicurezza – fa sapere il Comune – in quanto tutti i materiali sono stoccati all'interno”.

Si rileva anche, però, che non sono molti i piazzali esterni ingombri: si suppone che la maggior parte delle cose e dei rifiuti siano ancora dentro le case, che rimangono isolate e ancora da pulire.

Il trattore-taxi salva persone e animali

A Conselice è in azione anche il trattore taxi per aiutare persone, animali e salvare mobili e ricordi di famiglia dalla morsa dell'acqua malsana mischiata a reflui di fogna e idrocarburi. È il servizio di solidarietà attivato dagli agricoltori della Coldiretti per rispondere alle richieste della popolazione del piccolo comune nelle campagne del Ravennate che si trova a fare i conti con il rischio igienico sanitario. Un'azione di solidarietà nonostante le pesanti difficoltà in cui si trovano le aziende agricole della zona per l'allagamento delle campagne tra frutteti, cereali, ortaggi, foraggi e stalle e aziende agricole con danni incalcolabili che, precisa la Coldiretti, non riguardano solo i raccolti del 2023, con perdite fino al 100%, ma colpiranno la capacità produttiva del territorio anche per i prossimi anni. Secondo la Coldiretti, per la ripresa della Romagna alluvionata è fondamentale l'attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea che ha già mobilitato oltre 8,2 miliardi di euro per interventi mirati a fronteggiare calamità in 24 Stati negli ultimi venti anni.