La musica non si ferma. E la banda va in trasferta

L’incendio non ha fermato la musica all’interno della scuola media Don Minzoni. Mentre nelle due aule coinvolte, tra cui quella di musica, si sono concluse le operazioni di bonifica e sono cominciati i lavori di ripristino che saranno completati durante l’estate, le attività musicali proseguono, così come quelle che si svolgevano nell’altra aula danneggiata, dedicata ai laboratori.

Tutti gli studenti della scuola si sono ‘stretti’ un po’ per lasciare spazio ai compagni rimasti momentaneamente orfani della loro aula e tutto prosegue come sempre. La banda della scuola suona nell’atrio e in altri locali che si rendono disponibili di volta in volta, l’attività didattica è andata avanti regolarmente al punto che domani la banda sarà a Pesaro per partecipare a un concorso insieme alle altre bande scolastiche italiane.

Intanto il Comune ha programmato tutti gli interventi necessari a ripristinare le due aule danneggiate e sono stati smaltiti i rifiuti speciali prodotti dall’incendio. A settembre quindi gli studenti troveranno la scuola completamente risanata con due aule nuove di zecca. Ci saranno anche tutti gli strumenti musicali, compresi quelli distrutti dall’incendio. Il fuoco del 2 aprile infatti ne aveva bruciati diversi, una dozzina, tra cui alcune tastiere, un clarino, dei tamburi, una tromba, un filicorno e una grancassa. Verranno acquistati grazie alla solidarietà che da subito è stata manifestata da più parti nei confronti della Don Minzoni. Alcuni genitori si sono offerti di acquistare parte degli strumenti andati persi, anche altre scuole hanno offerto il loro aiuto dando alcuni dei loro strumenti. Insomma, quando ricomincerà la scuola tutto sarà tornato al suo posto.

Dal 2009 all’interno della Don Minzoni è attivo l’indirizzo musicale rivolto agli studenti che vogliono studiare uno strumento. Hanno la possibilità di scegliere tra pianoforte, flauto traverso, sassofono e tromba.

La banda della scuola si esibisce sia all’interno della scuola che fuori, in occasione di eventi culturali.

a.cor.