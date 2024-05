Fratelli d’Italia, la nuova sede. Ieri il taglio del nastro

Ha aperto ieri per la prima volta le porte al pubblico la sede cittadina di Fratelli d’Italia: il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni ha visto il taglio del nastro della nuova sede alla presenza del candidato alle elezioni europee Stefano Cavedagna e della senatrice Marta Farolfi. Insieme a loro il consigliere comunale Stefano Bertozzi, lo storico dirigente del partito Roberto Petri e il coordinatore provinciale Alberto Ferrero. Sede centralissima per il partito che guida il governo, che ha optato per un ambiente affacciato su piazza del Popolo, a pochi metri dalla Torre dell’orologio. Proprio Cavedagna ha suonato la carica in vista delle elezioni europee che si terranno fra ormai venti giorni, e in prospettiva delle regionali – probabilmente in programma a novembre – e delle amministrative che dovrebbero vedere Faenza al voto nella primavera del 2026. Il consigliere comunale Stefano Bertozzi, a questo proposito, ha evidenziato nuovamente quelle che ritiene gravi mancanze della macchina pubblica in merito al completamento delle casse di espansione del Senio solo parzialmente realizzate nella frazione di Cuffiano, al confine fra Faenza, Riolo Terme e Castel Bolognese: questione su cui si riserva la possibilità di depositare un esposto in procura alla luce del ‘caso fideiussioni’ su cui ha puntato il dito più volte nel corso delle ultime settimane.

f.d.