L’incendio alla Don Minzoni. Pavimenti e controsoffitti. Lavori urgenti per il ripristino

Pavimento, controsoffitti, serrature, impianti tecnologici e non solo. C’è tanto da ricostruire alla scuola media Don Minzoni in via Celso Cicognani, dopo l’incendio del 2 aprile scorso. Nei giorni scorsi, in vista dei lavori di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare i locali colpiti, il Comune ha messo nero su bianco in un documento di indirizzo danni e lavori da eseguire. "Alcuni locali del piano terra sono stati danneggiati irrimediabilmente dall’incendio, sviluppatosi sotto il portico esterno dell’edificio e successivamente propagatosi all’interno della scuola danneggiando irrimediabilmente alcune aule, al momento dichiarate inagibili – si legge nel documento –. I fumi della combustione hanno invaso diversi ambienti quali corridoi, segreteria, bagni e locali a servizio della mensa rendendo necessaria l’esecuzione di opere di rimozione dei controsoffitti esistenti in quanto impregnati dalle ceneri della combustione e danneggiando con il calore parte degli impianti tecnologici presenti. Il portico esterno controsoffittato è stato quasi interamente demolito in quanto irrimediabilmente danneggiato. Tutti gli impianti presenti nei locali interessati dall’incendio sono stati compromessi, mentre quelli dei locali limitrofi sono stati in buona parte danneggiati".

I lavori di manutenzione quindi punteranno al "ripristino dei locali incendiati (rifacimento dei pavimenti, ricostruzione dei controsoffitti e sostituzione dei serramenti)", alla "ricostruzione dei controsoffitti rimossi nei locali attigui danneggiati dai fiumi", al "ripristino degli impianti tecnologici danneggiati dall’incendio presenti nei locali non agibili e in quelli limitrofi (illuminazione ordinaria, illuminazione di emergenza, rilevazioni incendi, rete dati e alimentazione", al "ripristino delle compartimentazioni antincendio danneggiate" e infine al "rifacimento del controsoffitto del portico retrostante l’edificio danneggiato per la sua quasi interezza dall’incendio".

Lavori programmati in fretta e furia e in maniera inaspettata, dopo l’incendio: al momento la cifra che dovrà essere spesa da Palazzo Merlato non è ancora stata messa nera su bianco, ma c’è da scommettere che si tratterà di oltre 100mila euro.

sa.ser