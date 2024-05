Grandi crociere in arrivo. Nel weekend del 17 maggio sbarco di 6mila passeggeri

Saranno oltre 6mila i passeggeri e 2mila i membri di equipaggio che il weekend del 17 e 18 maggio sbarcheranno al terminal crociere di Porto Corsini. Arriveranno, infatti, Norwegian Viva, della compagnia Norwegian Cruise Line, ed Explorer of the Seas di Royal Caribbean, rappresentate dall’agenzia marittima Mirco Santi Srl. La stagione 2024 vedrà 87 accosti con una previsione di 200mila turisti in home port, cioè in partenza e arrivo da Porto Corsini, e 50mila in transito. Numeri comunque in crescita del 20% rispetto al 2022. Nel 2023 arrivarono 94 navi per un totale di 330mila persone a bordo. Il calo di quest’anno è dovuto all’inizio tra qualche mese dei lavori della stazione marittima.

Al terminal crociere la prima nave è arrivata il 2 gennaio, l’ultima si vedrà il 17 dicembre. Si tratta in entrambi i casi di Artemis, della compagnia Grand Circle, tornerà 21 volte. È rappresentata da Navenna Srl, che porterà anche Athena il 13 maggio, il 2 e 4 giugno e il 3 agosto. Il 2 maggio è arrivata Seven Seas Voyager, 700 passeggeri, tornerà il 21 ottobre. Royal Caribbean scalerà a Porto Corsini, oltre che con Explorer of the Seas di ritorno dopo il 18 maggio tutti i sabati, anche con Voyager of the Seas, stessa capienza di 3.200 persone (3 giugno, 29 luglio, 23 settembre). E ancora Celebrity Constellation (2.100 croceristi) farà 9 scali. Serenade of the Seas, 1.100 ospiti, si fermerà una notte: arriverà il 19 giugno alle 10 e ripartirà il 20 giugno alle 16. Si tratterrà due giorni anche Norwegian Viva, il 10 e 11 ottobre, di cui Mirco Santi è agente locale, 3.500 turisti, un gioiello tecnologico visibile anche il 23 agosto, oltre che il 17 maggio. Arriverà anche la sua gemella Norwegian Pearl, 2.500 ospiti, il 28 maggio, 13 e 25 giugno, 11 e 23 luglio, 8 e 20 agosto, 5 e 17 settembre, 3, 15 e 31 ottobre. Tra le altre compagnie che avranno come meta Ravenna ci sono Azamara Cruise e Silversea.

Il terminal ha organizzato gli spazi in modo tale che i lavori per la stazione marittima non influiscano negativamente sugli spostamenti di bus, ncc e taxi di cui peraltro è stato di recente approvato il nuovo regolamento che prevede un aumento delle licenze. Resta il fatto che le crociere aumentano ovunque tranne che in Adriatico, i porti di Trieste e Ravenna non sono in grado infatti di assorbire la quantità di passeggeri movimentati da Venezia.

Maria Vittoria Venturelli