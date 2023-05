Allestiti due punti mobili sanitari a Solarolo e Sant’Agata sul Santerno

A seguito della attuale inagibilità delle strutture sanitarie nei comuni di Solarolo e Sant’Agata sul Santerno, la Colonna Regionale ha messo a disposizione due punti mobili, Pass (Posto assistenza socio sanitaria) per fornire assistenza sanitaria di base alle comunità colpite. Il Pass di Solarolo, nel piazzale Caduti di fianco al Comune è aperto dalle 8 alle 14 con copertura infermieristica, e con copertura medica negli orari di ricevimento dei medici di famiglia. Il Pass di Sant’Agata è collocato nella piazza del Comune è aperto dalle 8 alle 20, con copertura sia infermieristica che medica. Contestualmente i vigili del fuoco e gli uffici tecnici dell’Ausl e dei Comuni lavorano incessantemente per ripristinare l’agibilità delle strutture Sanitarie e Sociali di base. La popolazione di Solarolo, Sant’Agata e delle zone circostanti è invitata a fare uso dei Pass e a contattare il proprio medico di base e i servizi territoriali per ricevere informazioni rispetto al ritorno alla normalità dei servizi stessi.