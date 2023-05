Previsioni meteo 26 maggio in Emilia Romagna, resta l’allerta rossa nelle zone colpite dall’alluvione. Stop piogge

Bologna, 25 maggio 2023 – Continua a essere rossa, per l’undicesimo giorno consecutivo, nelle aree maggiormente interessate dall’alluvione che ha imperversato sull’Emilia-Romagna la scorsa settimana, l’allerta emanata dalla Protezione civile regionale, di concerto con gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente).

Si mantiene elevato, infatti, il livello di attenzione per il forte rischio idraulico e idrogeologico nelle aree della bassa collina e pianura romagnola, costa romagnola e pianura bolognese (quest’ultima tocca, oltre al Bolognese, le province di Ferrara e Ravenna). L’allerta resterà valida per 24 ore, dalle ore 00:00 di domani, venerdì 26 maggio, alla stessa ora di sabato 27.

"Per venerdì 26 non sono previste precipitazioni sul territorio regionale”, chiarisce subito il bollettino di Arpae. "Tuttavia, le precipitazioni a carattere temporalesco, attese nella giornata di giovedì 25 maggio sulla dorsale appenninica, potranno determinare incrementi rapidi dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con propagazione e interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattinata di venerdì.

Pertanto, permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono ancora condizioni di saturazione dei suoli, favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili”.

La situazione resta ancora difficile, dunque, anche in altre zone, montagna bolognese e alta collina romagnola rientrano in un’allerta più moderata, di color arancione; montagna e collina emiliana in quella gialla, corrispondente a un livello di lieve criticità.

La buona notizia è che le previsioni meteo per il weekend sono incoraggianti: domani, venerdì 26 maggio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con nuvolosità in aumento, nottetempo, soltanto nelle aree a ridosso del fiume Po.

Sabato 27 sarà un’altra giornata serena su quasi tutta la regione, se si eccettua qualche precipitazione temporalesca – ma in rapido esaurimento – sulle pianure del settore nordoccidentale.

Nessuna variazione, per ora, anche domenica 28 e lunedì 29 maggio: "un vasto anticiclone, in espansione tra l'Atlantico e l'Europa occidentale, manterrà infatti condizioni di tempo in prevalenza stabile tra domenica e lunedì, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso”, conferma il sito web di Arpae. “Nei giorni successivi (da martedì 31 maggio in poi), correnti in quota settentrionali potranno favorire temporanee condizioni di instabilità, con possibilità di rovesci e temporali, più probabili sui rilievi e settore occidentale della regione. Le temperature massime resteranno attorno ai 25 gradi”.

La mappa dell’allerta meteo

Previsioni meteo giorno per giorno