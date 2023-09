Gratta e Vinci da 2 milioni a Malalbergo (Bologna)

Malalbergo (Bologna), 5 settembre 2023 – Gratta e Vinci super fortunato in provincia di Bologna: vincita da due milioni di euro a Malalbergo. Il colpo da capogiro che ha cambiato la vita a un fortunato cliente è stato effettuato con il tagliando del gioco ‘Super Numerissimi’, come segnala l'agenzia Agimeg.

Un’altra vincita di 2 milioni (il massimo per questo gioco) era avvenuta a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento. Due vincite di questa portata sono un evento straordinario visto che la probabilità di vincere un premio simile è di 1 su 8,6 milioni di tagliandi.

Super Numerissimi: come funziona il gioco

ll Gratta e Vinci Super Numerissimi presenta due giochi per cercare uno dei tanti premi a disposizione. Nel gioco 1 basta grattare tutti i ‘Numeri Vincenti’ compresi i quattro bonus (Bonus X2 e Bonus X5) e poi in ogni giocata grattare solo i numeri corrispondenti ai ‘Numeri Vincenti’. Se si completano uno o più giocate si vince il premio indicato e se nella giocata completata si trova uno dei numeri Bonus X 2 o Bonus X 5 si vince 2 o 5 volte il premio indicato. Nel gioco 2 invece basta trovare due importi uguali per vincere quell’importo. Il Super Numerissimi è un Gratta e Vinci dal costo di 10 euro e prevede una vincita massima di 2 milioni di euro.