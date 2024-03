Hashish e cocaina, pusher in manette

Arrestato martedì scorso, dalla polizia del commissariato di San Giovanni in Persiceto, uno spacciatore brasiliano, pluripregiudicato. Alcuni residenti avevano notato la presenza dell’uomo assieme ad altre persone nei pressi del centro sportivo e, insospettiti, avevano avvertito il 113. Sul posto è intervenuta una volante e gli agenti hanno provveduto a fermare due persone, un brasiliano ed un cittadino italiano. I due noti alle forze dell’ordine con precedenti specifici per spaccio, rapina, lesioni personali, furti. Entrambi non hanno dato giustificazioni plausibili ai poliziotti riguardo la loro presenza nel comprensorio persicetano. Gli agenti allora hanno proceduto alla perquisizione personale ed al successivo foto segnalamento. La perquisizione ha dato i suoi frutti perché i poliziotti hanno trovato diversi involucri di stupefacenti di tipo hashish e cocaina per una ingente quantità. La droga rinvenuta è stata sequestrata. In considerazione della droga suddivisa per dosi, della diversa essenza delle dosi di sostanza stupefacente e l’estraneità del brasiliano con Persiceto, lo straniero è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Mentre il cittadino italiano è stato deferito all’Autorità giudiziaria, in stato di libertà, per concorso di reato. Sentito il pubblico ministero di turno è stata disposta, con rito direttissimo, l’udienza al tribunale di Bologna dove l’arresto del brasiliano è stato convalidato.

p.l.t.