Incendio al distributore a Bologna: paura in via Massarenti

Bologna, 29 marzo 2024 – Attimi di terrore in via Massarenti, nella zona finale verso la rotonda. Erano circa le 14,30 quando un furgone che stava facendo rifornimento in uno dei distributori è andato a fuoco. Le fiamme sono scaturite dal vano motore, per un possibile corto circuito elettrico.

Incendio al distributore di benzina di via Massarenti a Bologna (foto Schicchi)

Essendo però a pochi centimetri dalle pompe di benzina, il rischio che le fiamme si propagassero, causando danni molto ingenti era più che reale. Tanti le persone che si sono affacciate dalle finestre per seguire gli sviluppi dell’incendio. Dopo pochi minuti, allertate da numerose telefonate, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento nel minor tempo possibile le fiamme, scongiurando così eventi più catastrofici.

Gli agenti di polizia hanno provveduto a fare allontanare tutti dall’area e dovranno ora capire cosa abbia innescato l’incendio del furgone.