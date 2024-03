Traffico previsto a Pasqua e Pasquetta: quando partire, i consigli di Autostrade

Bologna, 29 marzo 2024 – Giornata da bollino rosso per i 2,5 milioni di italiani in viaggio per il ponte di Pasqua. Se l’esodo, soprattutto verso sud, è iniziato ieri è dal pomeriggio di oggi che è atteso il picco di vetture lungo le principali arterie italiane. A fare il punto della situazione è il direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia Stefano Vimercati: “Ci sarà un flusso importante da Nord a Sud, soprattutto lungo l’A1 Milano - Napoli direzione sud, e la A14 Bologna-Taranto verso Rimini, la costiera romagnola, Ancona e Pescara. Attendiamo un incremento del traffico dalle 15 di oggi fino a tarda sera”.

Traffico di Pasqua: i consigli di Stefano Vimercati, direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia

Una grossa percentuale di italiani passerà per il Tronco di Bologna, dove Autostrade ha sospeso preventivamente tutti i cantieri impattanti sulla circolazione: “E attivo solo il cantiere nella Galleria Montemario lungo la direttrice Bologna-Firenze – sottolinea Vimercati – E’ un cantiere permanente che dura da tre anni, ma è stato attivato un presidio tale per cui siamo in grado di aprire immediatamente una terza corsia in caso di traffico intenso. E’ un cantiere che per la sua complessità impedisce il transito all’interno della galleria, ma per mantenere attivo il collegamento tra Bologna e Firenze è stato aperto il vecchio tracciato dall’A1 dopo essere stato riqualificato. Una soluzione già testata durante l’esodo natalizio, e che ha garantito la fluidità del transito veicolare”.

La sicurezza

Per un viaggio all’insegna di sicurezza, prudenza e attenzione alla guida restano i migliori alleati: “Consigliamo a chiunque si appresti a fare un viaggio di guidare rispettando tutti i limiti di velocità imposti - conclude il direttore del Tronco di Bologna – oltre a mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono. Non distrarsi alla guida e invitiamo a sostare nelle aree di servizio ogni volta se ne senta la necessità. Ricordiamo che in alcune stazioni di servizio, tra le quali la Pioppa Ovest lungo l’A14 a Bologna, sono stati installati dei corner in collaborazione con la Polizia stradale attraverso i quali gli utenti possono mettersi in contatto con la Stradale, sia per sicurezza sia per ricevere informazioni. Si tratta di veri e propri spazi dove sono ospitati totem multimediali che permettono anche un collegamento di video-chiamata”.

Stop ai mezzi pesanti

Per favorire la circolazione delle vetture dalle 14 alle 22 di oggi 29 marzo è previsto lo stop ai mezzi pesanti. Misura che sarà applicata anche sabato 30 marzo dalle 9 alle 16, domenica 31 marzo dalle 9 alle 22, lunedì 1 aprile dalle 9 alle 22 e martedì 2 aprile dalle 9 alle 14.

Traffico, bollino rosso a Pasquetta

Per Autostrade i due milioni di italiani che si sono spostati per Pasqua saranno in viaggio verso Nord già dal pomeriggio di lunedì 1 aprile, a partire delle 15: giornata considerata da bollino rosso. Il massimo afflusso lungo le autostrade è però previsto per tutta la giornata di martedì 2 aprile.